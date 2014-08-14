欧元区第二季经济停滞不前 复苏前景蒙阴

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透布鲁塞尔8月14日 - 欧元区第二季经济意外停滞，受累于德国经济萎缩及法国经济迟滞，为欧元区经济情况敲响警钟，其经济并将面临对俄罗斯制裁所带来的冲击。
欧盟统计局周四公布，欧元区第二季国内生产总值(GDP)初值为较前季持平，第一季时为成长0.2%。
接受路透调查的分析师原预估第二季规模9.6万亿欧元的经济体将扩张0.1%。
欧元区GDP不及预期，是对未来几个季度的警讯，届时欧盟将感受到制裁俄罗斯带来的不利影响。
第二季GDP较上年同期增长0.7%，符合预期。第一季增长率为0.9%。
除了欧元区最大的两个经济体数据令人失望之外，第三大经济体--意大利第二季重新滑入狭义的经济衰退。
西班牙传来正面消息，第二季经济按季加速增长0.6%，荷兰第一季经济萎缩0.4%之后，在第二季按季成长0.5%。
葡萄牙第二季经济按季增长0.6%，第一季为萎缩0.6%。葡萄牙今年稍早脱离了国际援助。
另一数据显示，欧洲统计局确认欧元区7月通胀率降至近五年低点，令欧洲央行(ECB)无法对通缩风险放松警戒。
欧元区7月消费者物价同比仅上涨0.4%，为2009年10月以来最低按年增幅，当时为下滑0.1%。
核心通胀同比增幅连续第二个月持于0.8%。(完)
(编译 戴素萍/田建华/艾茂林; 审校 王洋/蔡美珍)
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