欧盟将警告称GE收购阿尔斯通电力部门将损害竞争--消息

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透布鲁塞尔6月11日 - 两位知情人士周四透露，欧盟反垄断监管机构周五可能发出警告，称美国通用电气(GE)(GE.N)对法国阿尔斯通(ALSO.PA)电力设备部门的收购要约将损害竞争，除非通用电气能够让他们放心。
消息人士称，通用电气正在试图做出一些让步，以打消欧盟执委会的疑虑，避免欧盟发出异议声明(statement of objections)。但看起来好像没取得多大成功。
“周五可能发出异议声明。”一位消息人士称。
这种声明会列出欧盟监管机构为什么认为一项交易是反竞争的。发出该声明后，除非交易双方提出强有力的证据(证明不会损害竞争)或者做出巨大让步，否则欧盟将否决交易。(完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。