德法支持设立专职欧元集团主席

法国总统奥朗德周四在与德国总理梅克尔会谈后表示，德法两国都支持设立欧元集团专职主席一职。欧元集团由欧元区各国财长组成。欧盟执委会周三表示，法国应该推动结构性改革。对此奥朗德表示，法国会遵守所做的预算承诺，但也将自己决定如何推进改革。路透