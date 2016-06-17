独家：欧盟执委会主席容克称对俄扩建德国输气管道的疑虑“超越法律范畴”

路透布鲁塞尔6月16日 - 根据路透看到的信件，欧盟执委会主席容克表示，对俄罗斯扩建向德国输气管道计划的抗议已经超出了法律范畴，因为这个工程将会改变欧盟天然气市场的局势。

这封信件表明欧盟介入德国与中东欧国家之间有关Nord Stream 2输气管道的激烈争论。中东欧国家认为，该项目将削弱乌克兰，并加大欧盟对俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)的依赖度。

该信件在容克周四高调访问俄罗斯之前，送给了6月3日反对该项目的九个欧盟成员国，似乎意在安抚它们的一些担忧。有迹象显示，尽管在乌克兰实施和平协议仍有困难，但欧盟与俄罗斯的关系暂时出现解冻迹象。

“像Nord Stream 2这类输气管道的影响超越了法律讨论的范畴。虽然没有出现新的供应来源或新供应商，但如果该管道得以建设，则可能改变欧盟天然气市场的局面，”容克说。

“没有哪家运营商可以利用市场主导地位伤害竞争对手或消费者的利益。”

容克表示，Nord Stream 2“不能凭着无效的法律，或者只依据俄罗斯法律来兴建”，欧盟正与德国及监管当局进行讨论，之后才会发表评估报告。

俄气及其欧洲伙伴去年同意此项目，但许多东欧国家及美国均表示该输气管可能令供应路径受限，对欧盟能源安全带来疑虑。欧盟有三分之一天然气是来自俄罗斯。

他们还说这将影响到乌克兰的经济改革努力，因为Nord Stream 2的输送路径将绕开乌克兰，导致该国将无法获得数以十亿美元计的输送费。Nord Stream 2预计在2019年启用，可望把俄罗斯直接输至德国的天然气量增加一倍。

“如果要兴建，那么不论是能源或环境方面，Nord Stream 2都必须和其他基础建设项目一样，全面遵守可适用的欧盟法规。离岸基建的情况也是如此，”容克说。

“由于路线的关系，Nord Stream 2有可能改变欧盟天然气市场的版图，欧盟执委会将仔细评估其对供应安全、多样化及创造天然气市场竞争等欧盟重点项目的影响。”

他也表示，欧盟执委会只会为“符合(欧盟能源联盟)核心原则”的项目提供融资。

容克周四在俄罗斯圣彼得堡经济论坛中表示，他“强烈偏好统一的管道，而非分散的输送管道，”欧盟东部的国家必须要有健全的能源供应。

德国总理默克尔周四表示，Nord Stream项目是经济性的计划，欧盟对俄罗斯制裁的解除并非依输送管道计划而定。

Nord Stream 2国际财团包括德国意昂集团(E.ON) (EONGn.DE)、Wintershall (BASFn.DE)、壳牌石油(Shell)SHEL.L、OMV (OMVV.VI)以及Engie (ENGIE.PA)。(完)