欧盟再度施压德国 要求增加支出以提振区内经济

路透布鲁塞尔7月10日 - 欧盟经济领导人周一呼吁经济成长率较高的欧元区国家增加支出，意图劝说德国加大公共开支和增强区内经济。

国际货币基金组织(IMF)上修了预测，认为今年德国经济料扩张1.8%。同时该国贸易顺差保持增长。

但该国经济扩张的同时并没有伴随类似幅度的公共支出增长。去年德国录得0.8%的财政盈余。

“如果那些经济成长幅度较大的国家考虑到需求面的扩张，换句话说就是提高薪资或降低税负，将有益于欧元区整体经济，”欧元集团主席迪塞尔布洛姆在布鲁塞尔一次例行会议之前对记者表示。

欧元区财长将在月度会议上讨论欧元区明年的财政政策立场，这是旨在影响19个成员国预算决定的讨论之一。

欧盟执委会原本打算欧元区今年实施略偏扩张性的财政政策，但因遭到德国反对而最终放弃。

在就明年政策展开讨论之前，欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西表示，实施财政刺激政策的理由仍存在，即便欧元区目前正健康成长。

但莫斯可维西表示，与会欧元区财长稍晚同意，欧元区2018年财政政策立场应为“基本中性”。

不过他补充称，这意味着法国或意大利等高赤字或高债务国家，应继续整顿公共财政。而德国等在财政政策方面仍有余力的国家“应该利用这些资源来支持需求，特别是投资”。(完)