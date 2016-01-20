专访：全球经济不会崩溃 欧盟成长前景也未改变--欧盟执委

路透达沃斯1月20日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周三表示，各国央行仍有可因应全球成长放缓的弹药；而全球成长减速并未改变欧元区复苏前景。

他在达沃斯论坛中接受路透电视专访时说，尽管2016年开年的头几周，就因中国经济放缓及低油价而引发不安，但他不认为全球会再度陷入金融危机。

当被问及经过多年的超低利率以及量化宽松政策之后，全球主要央行是否已耗尽其振兴全球经济的弹药时，莫斯可维西说：“他们还有弹药，而且他们可以行动。”

莫斯可维西说，即使中国经济大幅放缓、以及股市重挫、商品价格大跌，他预期当欧盟执委会2月初更新经济预估时，对欧元区成长前景不会有重大转变。

莫斯可维西上次在11月时预测欧元区今年经济将增长1.8%，2017年将成长1.9%，去年预估为1.6%。

他表示，“今日所见，我认为没有改变，我们...对欧洲的预测没有重大改变。但当然，必须要把下档风险考虑进去。我们无需改变我们的政策，但要予以增强。”

关于全球市场动荡及大宗商品价格下跌方面，莫斯可维西表示，“我不觉得金融危机卷土重来。我们也不觉得正面临了全球经济成长崩解，但我们必须因应下滑情况。

“有一些担忧，我们必须要纳入考量，尤其是正在经历转型的中国充满了困难和不确定性。整体来说，预期中的对经济成长的影响是有限的。我认为对欧洲经济成长的影响更有限，因为欧洲经济成长受到保护且对这些变动的倚赖较低。”(完)