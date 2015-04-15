焦点：欧盟周三将宣布针对谷歌的反垄断措施--报载

图为在布鲁塞尔拍摄的一名电脑用户在使用谷歌搜索网页。 REUTERS/Francois Lenoir

路透布鲁塞尔4月15日 - 英国金融时报与美国华尔街日报周二报道称，欧盟(EU)周三将指责美国谷歌(GOOGL.O)在互联网搜索领域滥用市场主导地位，这可能导致谷歌面临巨额罚款并不得不改变业务模式。

但是，两名熟悉相关情况的消息人士对路透表示，正式的反垄断案情记录不会在周三准备就绪，可能还需要数月时间才能拟定。欧盟可以判处最高达企业全球营业额10%的罚金，对谷歌罚款可能超过60亿美元。

一名欧盟官员表示，在召开周会之后，欧盟竞争事务执委维斯塔格将在周三发表关于谷歌的重要声明。

欧盟执委会的首席发言人不愿确认该报导，但表示在执委会会议之后，中午前后(1000GMT)将举行记者会。该报导引述的消息途径为欧盟官员。

维斯塔格周三稍晚将飞往美国进行一次备受瞩目的事务访问。她此前表示，不会对这个已经五年的案子仓促做出决定。而包括商界领袖和奥巴马总统在内的美方则质疑欧盟对美国科技公司影响力的限制。

金融时报报道称，维斯塔格将指责谷歌违反竞争法律，引导对手的流量分流到自己的服务上，并称其他竞争事务执委对维斯塔格缩窄调查范围表示关切。

该报称，维斯塔格还将对谷歌的安卓移动软件业务进行调查。

调查将围绕谷歌是否利用安卓系统的主导性市场地位来推广自家服务，欧盟执委会一直在为该案做铺垫。

华尔街日报称，维斯塔格周二与欧盟执委会主席贾克一起决定对谷歌提出指控，周三将通知其他官员。自去年11月上任以来，贾克执掌的执委会一直把扶持欧洲的数码经济和与美国的自由贸易列为优先事项之一，但一些欧盟官员担心美国公司在遏制欧洲的竞争对手。

维斯塔格从她的前任阿尔穆尼亚接手该案，后者曾拒绝了谷歌提出的三个和解方案。

谷歌暂未对路透的置评请求作出回复。

不过业内和欧盟方面的消息人士周二稍早表示，维斯塔格宣布起诉谷歌的可能性没有那么大。(完)

(编译/审校 张涛/李春喜/李爽)

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