谷歌二度遭到欧盟指控 被指滥用安卓系统主导地位（更新版）

德意志银行以72亿美元就出售有毒证券案与美国司法部和解
路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。
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路透布鲁塞尔4月20日 - 欧盟周三指控美国科技巨头谷歌(GOOGL.O)利用其安卓(Android)移动系统的市场主导地位排挤竞争对手。这项指控从另一个方面打击谷歌，使之有可能面临巨额罚款。
欧盟反垄断当局称，谷歌要求手机厂商预装Google Search以及Google Chrome浏览器，然后才能使用其它谷歌应用，用这种方式压制竞争，损害了消费者利益。
欧盟执委会表示，谷歌在移动操作系统和应用商店占据优势地位后，从2011年开始采取安卓系统特许授权的做法，表明该公司在设法避免其搜索引擎受到竞争。
谷歌已经因在互联网搜索服务中推广自家的购物服务，却没有给予对手同等机会而受到欧盟的指控。这个案件从2010年底一直拖延至今，三次设法解决都未能如愿。
安卓的案子可能对谷歌更为利害攸关。根据金融分析师Richard Windsor估计，去年该公司通过提供Maps、Search及Gmail等谷歌应用，从安卓手机获取的广告营收约为110亿美元。
“竞争的移动互联网领域，对欧洲消费者和企业愈发重要，”欧盟竞争事务执委维斯塔格在声明中说。
“我们认为，谷歌的行为让消费者不能对移动应用(APP)和服务有范围更广的选择，而且阻碍其他业者的创新，”她表示。
欧盟执委会表示，欧洲及全球约80%的智能移动设备运行安卓系统；而在欧洲经济区，谷歌在安卓设备上的一般网络搜索市场中占据超过90%的份额。
谷歌有12周时间来对欧盟指控做出回应。该公司称安卓是一个基于开源软件和开放式创新的卓越系统。
“我们期待与欧盟执委会合作，证明安卓系统有利于竞争和消费者，”谷歌法律总顾问Kent Walker在一篇博客中说。
他表示，任何手机制造商都可以装载谷歌应用和竞争对手的产品，而且用户有选择的自由。(完)
(编译 郑茵/杜明霞；审校 白云/张涛)
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