欧盟要求谷歌四个月内调整隐私政策

法国国家信息委员会周二表示，他们发现谷歌今年3月采用的新用户数据政策存在法律缺陷。谷歌将有四个月的时间调整其隐私政策，使其符合欧盟数据保护监管机构的要求，否则可能会面临国家层面的法律行动。该委员会代表欧盟27个国家的数据监管部门。路透