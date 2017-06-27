欧盟对谷歌处以24.2亿欧元罚金 因其非法支持自家购物服务

路透布鲁塞尔6月27日 - 欧盟反垄断当局周二对Alphabet (GOOGL.O)旗下的谷歌课以24.2亿欧元的创纪录罚金，因其非法支持自家购物服务。

欧盟执委会表示，谷歌必须在90天内终止妨碍竞争的做法，否则将面临相当于Alphabet全球日均营业额5%的罚款。

在此之前，竞争对手纷纷投诉，比如美国消费者点评网站Yelp (YELP.N)、TripAdvisor (TRIP.O)、英国比价网站Foundem、新闻集团(NWSA.O)及游说集团FairSearch，从而引发了长达七年之久的调查。

这是欧盟反垄断案中对一家单一公司开出的最大罚单，超过2009年对美国芯片制造商英特尔(INTC.O)的10.6亿欧元罚款。(完)