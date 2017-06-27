欧盟对谷歌处以24.2亿欧元罚金 因其非法支持自家购物服务

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透布鲁塞尔6月27日 - 欧盟反垄断当局周二对Alphabet (GOOGL.O)旗下的谷歌课以24.2亿欧元的创纪录罚金，因其非法支持自家购物服务。
欧盟执委会表示，谷歌必须在90天内终止妨碍竞争的做法，否则将面临相当于Alphabet全球日均营业额5%的罚款。
在此之前，竞争对手纷纷投诉，比如美国消费者点评网站Yelp (YELP.N)、TripAdvisor (TRIP.O)、英国比价网站Foundem、新闻集团(NWSA.O)及游说集团FairSearch，从而引发了长达七年之久的调查。
这是欧盟反垄断案中对一家单一公司开出的最大罚单，超过2009年对美国芯片制造商英特尔(INTC.O)的10.6亿欧元罚款。(完)
(编译 张涛/侯雪苹；审校 高琦/孙国玉)
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透巴黎6月27日 - 前法国央行总裁诺亚告诉路透，英国银行业已经在悄然申请在英国退欧后在巴黎运营的牌照，因为法国新总统马克龙计划实施的改革措施，改善了巴黎作为金融中心的前景。
路透纽约6月27日 - 美国保德信金融集团旗下投资管理部门PGIM周二称，全球地产市场的黄金时代似乎接近尾声，因利率上升和回报率下降损及地产市场的表现，但地产业前景依旧亮丽。