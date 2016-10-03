独家：欧盟要求谷歌停止安卓系统方面的垄断做法 或施以重罚

路透布鲁塞尔10月1日 - 一份欧盟文件显示，欧盟反垄断监管机构准备责令Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌停止向智能手机厂商提供财务刺激，以便在他们生产的手机中排他性预装Google Search，同时警告该公司会面临大额罚款。

这份文件长达150多页，已于上周分发给投诉方征求反馈。谷歌在4月收到一份副本，欧盟执委会在文件中指控谷歌滥用其安卓(Android)移动系统的市场主导地位排挤竞争对手。

欧盟竞争执行机构在投诉记录文件中称，计划要求谷歌停止向手机制造商支付现金或打折优惠，以换取预装带有Google Search的Google Play Store。

欧盟监管机构还希望规定，如果智能手机制造商认为限制到使用其他基于安卓的操作系统，谷歌不能强迫手机厂商安装其专有应用。

路透看到的文件称，对于不满足其条件的企业，谷歌“不得进行惩罚或威胁”。

欧盟执委会在2013年3月接到FairSearch的一宗投诉后展开调查。FairSearch是一家企业游说团体，背后的支持企业要求确保他们不会因谷歌在搜索引擎市场的主导地位而限于不利境地。

谷歌还可能因为反竞争行为而收到巨额罚单，文件称，谷歌的这种行为始于2011年1月，至今仍在继续。

“执委会打算将罚款的金额定在足以构成震慑的水准。”文件称。

此外，根据路透了解到的另一份记录文件，欧盟执委会指控谷歌偏向于自有的购物服务，可能也会为此向谷歌施以罚款。(完)