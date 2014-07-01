欧盟执委称可能调查YouTube是否滥用市场地位

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透伦敦6月30日 - 欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚周一表示，如果他发现谷歌(GOOGL.O)旗下Youtube试图滥用它在网络视频搜索市场的支配地位，就将发起调查。
阿尔穆尼是在为另外一宗针对谷歌的调查做收尾工作时作出上述表示的。
“我们收到了更多投诉，其中包括对谷歌利用搜索引擎的方式的投诉，”阿尔穆尼在查塔姆社(Chatham House)会议上说。
“比如说YouTube，这是另外一个谷歌能利用它的搜索引擎主导优势的地方，这也许会引发另一宗调查，”他说。
阿尔穆尼称，问题在于收到新投诉后，到底是该扩大对谷歌现有的调查，还是应该另外立案进行调查。
上周，音乐贸易协会Impala要求欧盟反垄断监管当局介入其与YouTube围绕收费串流音乐服务的争端，Impala称，YouTube提出的一些条件是违反竞争规则的。
YouTube曾表示，这项酝酿中的新服务将给音乐产业带来新收入，该服务计划在夏季底推出。(完)
(编译 白云; 审校 张明钧)
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