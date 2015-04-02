欧盟酝酿对谷歌提起反垄断诉讼--华尔街日报

独家：美国华平投资集团聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透4月1日 - 华尔街日报周三援引知情人士的话报导，欧洲竞争监管机构正酝酿在未来几周对谷歌(Google)(GOOG.O)提起反垄断诉讼。
报导引述知情人士称，欧盟执委会目前正在征求已对谷歌提起诉讼的公司的允许，公布这些公司之前提交的一些保密信息。
据报导，反垄断专家称上述请求是正式反垄断指控正在酝酿之中的强烈信号。
记者未能立即联系到谷歌对此置评。
这家美国搜索引擎巨头已陷入欧盟反垄断调查五年之久，期间调查曾数次中断，并引起政治上的轩然大波。
欧盟议员去年11月压倒性支持一项要求反垄断监管机构分拆谷歌的动议，美国驻欧盟使团则表态，政界人士不应影响调查。
谷歌任命一组专家为其如何适应欧盟“被遗忘权”法规提供咨询，这组专家2月时建议，仅在谷歌的欧洲网站中删除相关链接。
但欧洲隐私监管机构则希望，谷歌和微软(MSFT.O)“必应(Bing)”等互联网搜索引擎应在全球范围内删除相关搜索结果，而不仅仅是在欧洲。(完)
(编译 刘秀红；审校 杜明霞)
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路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。
包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)