焦点：欧盟称谷歌损害消费者与竞争者利益 并对安卓系统发起调查

图中为谷歌与欧盟标识。 REUTERS/Dado Ruvic

路透布鲁塞尔4月15日 - 欧盟(EU)周三指控谷歌(GOOGL.O)歪曲网络搜索结果以使其有利于自家购物服务，欺骗消费者和竞争者。欧盟对此进行了长达五年的调查，结果可能改变网上业务的规则。

欧盟同时也对谷歌的安卓(Android)行动作业系统展开反垄断调查。随着人们从网络浏览器搜索转向智能手机应用，安卓成为谷歌维持网络广告营收的重要工具。

欧盟竞争事务执委维斯塔格表示，已向谷歌发出一份异议声明书，实际上是指控函，谷歌可以在10周内作出回应。谷歌是一家美国公司，在全球互联网搜索引擎市场占主导地位。

对谷歌在其它领域的商业行为的调查将继续进行。这宗购物服务案可能成为先例，指引如何处置酒店、航班等其它服务领域的谷歌搜索产品问题。

维斯塔格在访问美国前夕宣布上述行动。在此之前，其前任阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)曾对谷歌进行了将近五年的调查，但未能与谷歌达成协议。

“我关切谷歌对自家比价购物服务给予不公平的优势，违反了欧盟反垄断规定，”她警告道，如果欧盟执委会证明谷歌在过去七年确实利用在欧洲“接近垄断”的市场地位来推广谷歌购物(Google Shopping)服务并打压对手，谷歌可能面临罚款。

谷歌拒绝接受这些指控。其股价周三上涨0.23%，稍早一度下跌1%。

分析师认为，欧盟指控不太可能损害谷歌的估值，因其股价反映了监管风险。

谷歌的初步反应是，在博客(部落格)上表示强烈反对欧盟的异议声明书，并将提出理由证明其产品增强了竞争并有利于消费者。

“安卓在促进竞争与增加选择方面扮演了重要角色，为所有人降低了价格并增加了选择(现在有超过1.8万种不同的设备可用)，”谷歌在谈及免费的安卓移动系统时说道。

竞争事务委员会可对公司处以不超过年度营收10%的罚款，在谷歌案中罚款可高达62亿欧元。

若该委员会发现企业滥用市场主导地位，还可要求全面调整业务模式，例如在2004年对软件巨擎微软(Microsoft)(MSFT.O)以及2009年对芯片制造商英特尔(Intel)(INTC.O)的做法。其对英特尔罚款10.9亿欧元，规模创纪录。

DLA Piper竞争力律师Bertold Baer-Bouyssiere称：“本案将划定未来几年数字行业的版图，影响甚至会超过微软案。”

**“并非反美”**

维斯塔格反驳最近美国总统奥巴马提出的欧盟在实施反美保护主义政策，称向欧盟当局投诉谷歌的企业中，约有四分之一是美资。

她坚称，决定起诉谷歌与政治压力无关。她只关心滥用市场力量，国别或成功主导市场对她来说不是问题。

维斯塔格称，谷歌现在有机会为自己辩解，有可能通过进一步承诺调整产品来达成和解。她希望改变搜索背后的“规则”，而不是重新设计页面，或者改变排列搜索结果的算法。这样也能适应未来的技术变革。

有关对安卓系统的调查，维斯塔格称：“我希望确保该领域市场繁荣发展，没有任何企业施以反竞争制约。”分析师称该调查可能对谷歌未来的赢利能力带来更大威胁。

侧重购物网站搜索排名不能解决所有投诉。维斯塔格强调，她的同事将继续对其他方面的问题进行调查。

法律专家称，最终解决可能要等数月，甚至是几年；如果谷歌选择不和解，则很有可能要诉诸法庭。(完)

(编译 张涛/王丽鑫；审校 戴素萍/张荻/王颖)

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