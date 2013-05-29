美国个股：欧盟希望谷歌做出更多让步以结束对其进行的竞争调查

路透布鲁塞尔5月28日 - 欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚表示，欧盟监管机构可能将施压谷歌 做出更多让步，以结束对其排挤互联网竞争对手指控的调查。相关调查已经持续了三年时间。

阿尔穆尼亚认同对谷歌和解方案不够完善的批评，称该公司几乎肯定会被要求改进相关提议。

上个月，谷歌提出将在互联网搜索结果中标注出自家产品，并简化广告商转至竞争对手平台的流程。

此前，包括微软 在内的逾12家公司指责谷歌挤压它们，从而促使欧盟竞争监管机构展开调查。

英国商品价格比较网站Foundem和德国在线地图公司Hotmaps等竞争对手表示，谷歌的和解方案会迫使它们相互间进行竞争，提高它们的成本，并增强商家对谷歌的依赖。

游说团体ICOMP怀疑谷歌做出的最新让步是否能够缓解反竞争忧虑。该团体包括微软和其它四位竞争对手。

欧盟竞争监管机构最初让投诉者在5月26日之前就谷歌方案作出回应，但后来迫于这些公司的压力，将截止日期推后到6月27日。

“之后，我们将分析收到的回复...我们几乎肯定会要求谷歌改进它的方案，”阿尔穆尼亚周二在欧洲议会的听证会上向议员表示。

谷歌发言人Al Verney称，公司会继续配合欧盟执委会就此案达成和解。

达成和解意味着，欧盟不会对谷歌作出侵权判定，也不会对其处以罚款。而在此类案件中，该公司至多可能被处以50亿美元的罚款。

阿尔穆尼亚还称，他尚未决定是否会启动针对谷歌Android操作系统的正式调查。此系统被广泛应用于智能手机和平板电脑。(完) (编译 许娜; 审校 高琦)