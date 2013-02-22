美国个股: 欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚称希望在夏季之后结束谷歌调查案

路透巴黎2月22日 - 欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚周五表示,欧盟监管机构希望针对全球最大搜索引擎--谷歌 的调查案能在夏季之后结案.

"我们能够在暑休之后达成协议.我们可以设想这是个可行的最终期限,"阿尔穆尼亚在巴黎参加Concurrences Journal会议时称.