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市场报道 | 2013年 2月 22日 星期五 18:05 BJT

美国个股: 欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚称希望在夏季之后结束谷歌调查案

路透巴黎2月22日 - 欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚周五表示,欧盟监管机构希望针对全球最大搜索引擎--谷歌 的调查案能在夏季之后结案.

"我们能够在暑休之后达成协议.我们可以设想这是个可行的最终期限,"阿尔穆尼亚在巴黎参加Concurrences Journal会议时称.

欧盟执委会目前正在审视谷歌提交的建议,相关建议旨在消除微软 等十余家公司对谷歌阻挠竞争对手的指控.(完)

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