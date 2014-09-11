欧盟对谷歌的调查不会在10月底前结束--竞争力执委

路透华盛顿9月10日 - 欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)周三称，对谷歌的调查在10月底之前不会结束。这起调查已持续四年时间。

阿尔穆尼亚本周称，他会努力让谷歌做出更多让步。谷歌之前第三次提交申请希望结束欧盟调查，招致微软(MSFT.O)等竞争对手极其负面的反应。

“10月底之前肯定不会得出结论，”阿尔穆尼亚在乔治城大学组织的一次会议上称。他将在下个月卸任，由丹麦前经济内政大臣韦斯塔格(Margrethe Vestager)接任。

谷歌发言人Al Verney称：“我们继续配合欧盟解决他们提出的担忧。”

阿尔穆尼亚表示他离任后调查将继续进行，受到谷歌在欧洲的竞争对手欢迎。这些公司指控谷歌把它们在线搜索结果中排除，使广告客户很难换到其他平台。

微软、比价网站Foundem和Twenga、在线旅游网站Expedia(EXPE.O)和TripAdvisor(TRIP.O)五家公司组成游说团体，向欧盟提出了申诉。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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