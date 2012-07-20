欧盟要求谷歌全面整改移动服务--FT

路透伦敦7月20日电---英国《金融时报》(FT)周五报导称,随着有关反垄断调查的和解协商进入最後阶段,欧盟(EU)监管当局要求谷歌(Google)(GOOG.O)对其移动服务进行全面整改.

欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)赞成与这家全球最受欢迎的搜索引擎达成和解.如果谷歌不在营业做法上做出让步,就可能面临正式起诉.

《金融时报》援引在布鲁塞尔知情人士的话称,协商正处在"关键时刻",阿尔穆尼亚料将在下周决定协商是否仍值得继续下去.

由於欧盟执委会(European Commission)要求谷歌就对其营业做法的抱怨做出回应,谷歌迫于压力已向该欧盟监管机构递交了经过修改後的提案.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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