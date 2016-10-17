欧盟竞争执委称不排除对谷歌的网页抓取行为采取行动

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透佛罗伦萨10月14日 - 欧盟竞争事务执委维斯塔格为针对Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌采取进一步行动敞开大门。她在三宗不同案件中均指责谷歌妨碍竞争。
有一些公司投诉谷歌私自使用网站内容的“网页抓取(scraping)”行为。这些公司包括新闻集团(News Corp)(NWSA.O)、Getty Images和德国的出版商。
维斯塔格表示，这种行为暂时不在她的调查范围内，但不排除采取进一步行动。她目前正集中精力处理三宗案件，其中一宗可回溯至2010年。反垄断案件的审理时间通常长达三至八年，甚至更长。
“我们还没作出任何决定，”维斯塔格对记者表示。(完)
(编译 徐文焰; 审校 白云)
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透东京1月13日 - 日本任天堂周五称，将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，日本售价29,980日圆。
路透东京1月13日 - 亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。