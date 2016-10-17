欧盟竞争执委称不排除对谷歌的网页抓取行为采取行动

路透佛罗伦萨10月14日 - 欧盟竞争事务执委维斯塔格为针对Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌采取进一步行动敞开大门。她在三宗不同案件中均指责谷歌妨碍竞争。

有一些公司投诉谷歌私自使用网站内容的“网页抓取(scraping)”行为。这些公司包括新闻集团(News Corp)(NWSA.O)、Getty Images和德国的出版商。

维斯塔格表示，这种行为暂时不在她的调查范围内，但不排除采取进一步行动。她目前正集中精力处理三宗案件，其中一宗可回溯至2010年。反垄断案件的审理时间通常长达三至八年，甚至更长。

“我们还没作出任何决定，”维斯塔格对记者表示。(完)