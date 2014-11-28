欧盟立法层敦促监管机构分拆谷歌

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透布鲁塞尔11月27日 - 欧盟立法者周四压倒性地支持一项动议，敦促反垄断监管机构分拆谷歌(GOOGL.O)。这是该搜索引擎巨头遭遇的最新一次挫折。
谷歌从2010年起开始引起欧盟监管机构的注意。除此之外该公司也在疲于应对诸多其他问题，包括隐私问题、需要滤除部分搜索结果以遵从法院裁决、版权疑虑以及税务争议。
欧洲议会达成的此项无约束性决议，是迄今为止向外界公开发出的最强烈信号，表明欧洲对谷歌这家美国科技巨头不断增长的影响力的担忧。该动议以384票赞成对174票反对获得通过。
德国保守派议员暨该议案联合发起人Andreas Schwab称，这是向欧盟执委会发出的一个政治信号。执委会的职责之一就是确保成员国企业能拥有一个公平的竞争环境。
谷歌拒绝置评。欧盟竞争事务执委维斯塔格表示，她将会就此作出评估，并与原告方进行沟通，之后才会决定下一步行动。(完)
(编译 徐文焰；审校 白云)
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