欧盟将努力取得有利于欧洲民众的良好结果--希腊财长

力拓拟出售两座焦煤矿场 买家热烈竞购局面可期--消息
路透悉尼5月5日 - 四位知情消息人士周五表示，力拓两座澳洲焦煤矿场的出售案，吸引众多买家跃跃欲试，一些私募股权及上市公司竞相希望切入今年最热门的大宗商品之一。
路透布鲁塞尔2月17日 - 希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周二表示，欧盟将继续就希腊债务问题展开工作，以取得有利于欧洲一般民众的“良好结果”。
“我们将继续努力，以提高机率并真正实现有利于欧洲民众的良好结果。不仅仅是有利于希腊民众、荷兰民众或德国民众，”瓦鲁法基斯在周一谈判破裂后表示。欧盟财长周二将继续开会。
“在欧洲，我们知道要如何努力从一开始的分歧，设法达成良好解决方案。”(完)
(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透悉尼5月5日 - 四位知情消息人士周五表示，力拓两座澳洲焦煤矿场的出售案，吸引众多买家跃跃欲试，一些私募股权及上市公司竞相希望切入今年最热门的大宗商品之一。
路透伦敦5月5日 - 据英国广播公司(BBC)报导，高盛首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)表示，伦敦金融中心可能会因英国退欧给金融服务企业带来的动荡而停滞不前。
路透横滨5月5日 - CNBC周五报导称，日本央行总裁黑田东彦表示，在大规模货币刺激政策和财政政策的扶助下，通胀将“显著”加速。