周六的欧元集团会议对解决希腊问题有决定意义--默克尔

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透布鲁塞尔6月26日 - 德国总理默克尔表示，周六举行的欧元区财长会议将在找到希腊债务危机解决办法方面，具有决定意义。
默克尔在欧盟峰会首日会后的记者会上称，各国领导人无法参与改革换现金的详细磋商，只能鼓励各方快速结束谈判。
“经过仔细思考，我们要说，考虑到时间非常紧迫...这次欧元集团会议具有决定性的重要意义，”她周五早间表示。
当被问到她是否准备向希腊提供该国总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)所要求的债务减免，默克尔表示，目前阶段，不可能在第二项纾困计划剩余资金以外为希腊找到新的资金。
对于如果周六没有达成协议，欧元区财长是否会讨论B计划，以应对希腊违约的后果，并遏制这给欧元区其它国家造成的冲击的问题，默克尔没有正面回答，只是表示，她不会跟着猜测，希望成功达成协议。(完)
(编译 徐文焰/许娜；审校 戴素萍/王丽鑫)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。