周六的欧元集团会议对解决希腊问题有决定意义--默克尔

路透布鲁塞尔6月26日 - 德国总理默克尔表示，周六举行的欧元区财长会议将在找到希腊债务危机解决办法方面，具有决定意义。

默克尔在欧盟峰会首日会后的记者会上称，各国领导人无法参与改革换现金的详细磋商，只能鼓励各方快速结束谈判。

“经过仔细思考，我们要说，考虑到时间非常紧迫...这次欧元集团会议具有决定性的重要意义，”她周五早间表示。

当被问到她是否准备向希腊提供该国总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)所要求的债务减免，默克尔表示，目前阶段，不可能在第二项纾困计划剩余资金以外为希腊找到新的资金。

对于如果周六没有达成协议，欧元区财长是否会讨论B计划，以应对希腊违约的后果，并遏制这给欧元区其它国家造成的冲击的问题，默克尔没有正面回答，只是表示，她不会跟着猜测，希望成功达成协议。(完)

(编译 徐文焰/许娜；审校 戴素萍/王丽鑫)

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