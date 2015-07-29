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国际财经 | 2015年 7月 29日 星期三 15:36 BJT

欧盟执委对第三轮希腊救助谈判持乐观态度

路透巴黎7月29日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周三表示，有关希腊第三轮救助计划的谈判目前情况顺利，希腊脱离欧元区的风险已退去。

莫斯可维西在接受Europe 1 radio采访时称：“希腊退欧的风险已离去。”

希腊齐普拉斯政府本月通过了两套法案，为启动多达860亿欧元的三年期贷款谈判、让希腊保留在欧元区创造了条件。(完)

(编译 孙国玉；审校 张明钧)

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