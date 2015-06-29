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国际财经 | 2015年 6月 29日 星期一 15:40 BJT

欧盟执委会今天不会对希腊提出新方案--发言人

路透布鲁塞尔6月29日 - 欧盟执委会发言人称，执委会今天不会就解决希腊危机提出新方案。这似乎有悖于欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西在法国电台的说法。

莫斯可维西稍早前称，债权人和希腊距离达成协议不远，欧盟执委会主席贾克周一中午将提出有关希腊危机接下来步骤的提议。(完)

(编译 刘秀红；审校 白云)

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