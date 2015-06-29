欧盟执委会今天不会对希腊提出新方案--发言人

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透布鲁塞尔6月29日 - 欧盟执委会发言人称，执委会今天不会就解决希腊危机提出新方案。这似乎有悖于欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西在法国电台的说法。
莫斯可维西稍早前称，债权人和希腊距离达成协议不远，欧盟执委会主席贾克周一中午将提出有关希腊危机接下来步骤的提议。(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。