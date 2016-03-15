欧盟公布帮扶农业的措施 但尚未承诺拿出新资金

路透布鲁塞尔3月14日 - 欧盟执委会周一公布了更多扶持农业的措施，因此前农民抗议称，俄罗斯针对西方食品的进口禁令令他们蒙受打击。

扶持方案内容主要集中在乳品、猪肉、水果和蔬菜这些方面。其中包括为减少供应过剩收储农产品、允许厂家实施牛奶冻产、放宽欧盟在国家补贴上的限制、以及在实际中暂停欧盟关于公平竞争的规定。

扶持方案未承诺拿出新资金，但要求匿名的欧盟官员称，其中部分措施后期需要资金支持，例如延长对水果和蔬菜领域的帮扶方案。

欧洲农民周一举行了抗议活动，驾驶着他们的拖拉机至布鲁塞尔中心，导致交通一片混乱。成排的拖拉机阻塞了街道，而奶农们则将牛奶撒在比利时政府办公室外。

俄罗斯在近两年前实施了禁止进口西方食品的政策，以回击欧盟在乌克兰问题上针对俄罗斯的制裁，这导致欧盟市场出现供应过剩、价格下挫，农民们深受打击。(完)