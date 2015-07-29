版本:
中国
国际财经 | 2015年 7月 30日 星期四 07:36 BJT

欧洲央行维持希腊银行的紧急流动性援助上限不变

路透法兰克福7月29日 - 一知悉该决定的消息人士表示，欧洲央行周三对希腊银行的紧急流动性援助(ELA)上限维持不变，此前希腊并未要求增加。

欧洲央行上周将上限调高9亿欧元，至近910亿欧元，之后有消息预期将会持续增加。(完)

(编译 戴素萍 审校 陈宗琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐