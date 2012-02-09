希腊达成抒困协议的希望上升 欧元区财长将讨论方案

路透雅典/布鲁塞尔2月8日电---希腊周三展现出第二笔国际救援协议有望达成的前景.当日欧元区财长聚首布鲁塞尔进行商洽,与此同时希腊政界领导人也举行会晤,决定是否接受严苛的新改革及节支方案.

欧元集团主席贾克邀请欧元区17国部长周四晚间召开会议,国际货币基金组织(IMF)表示总裁拉加德也将出席.

他们料将检视一整套方案,包括欧盟和IMF提供的1,300亿欧元抒困计划,以及希腊与民间债权人的旧债换新债计划.这套方案实施的前提是希腊接受大规模节省支出的要求,而许多希腊民众生活水准都会因此大幅下降.

一名政府消息人士表示,希腊或面临一整年衰退,希腊目前预期2012年经济将萎缩4-5%.这对过去四年来经济产出骤降,失业率飙升的希腊而言,无疑是雪上加霜.

这份数据被附在致拉加德的信中.目前预期状况远逊於去年11月向议会递交2012年预算案时的预估,当时预计今年希腊经济将下滑2.8%.这益发凸显出更多节支将进一步损伤经济,并将希腊巨额债务进一步推高.

贾克召集欧元集团会议,尽管希腊联合政府中的三党领导人仍在同总理帕帕季莫斯就救助措施的条款进行会谈.

接近希腊会谈的两名消息人士称,政府将承诺在2012年至2015年要节支增税总计130亿欧元,这几乎是先前所承诺的70亿欧元的两倍.

一政党官员称,纾困措施亦承诺将最低工资水平下调22%.

**左右为难的领导人**

国际上的援助要求希腊新民主党、泛希腊社会主义运动(PASOK)和极右翼人民党(LAOS)领导人做出书面承诺,将贯彻实施削减薪资和退休金计划,以及做出结构和行政上的改革.

一政党领导人对路透表示,在一拖再拖後,领导人最终在周三早间拿到了一份15页的文件,详列了救助的原则和条件.在30页左右的附件中还进一步阐述了如何执行计划.

该官员称,领导人需要决定,是否同意将补充养老金削减15%,或者同时削减基础养老金和补充养老金.

协议其他要素已逐步清晰,包括对民间债权人的债券互换,将银行和保险商所持公债价值进行扣减,以减轻希腊的债务负担.

国家NET电视称,新债券的平均利率将约为3.5%,债权人将不得不接受所持债券减值70%的损失.

一名银行业官员对路透称,希腊民间债权人周四将讨论债券互换计划.

德国副财长Thomas Steffen在柏林表示,最早可能在下周对民间债权人进行债券互换.(完)

--编译 梁睿雪/孙茉莉/王丽鑫;审校 程琳/郑茵

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