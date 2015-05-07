综述：欧洲债权人浇灭希腊快速达成救助协议的希望

图为希腊外交部大楼前飘扬的希腊和欧盟旗帜。 REUTERS/Yannis Behrakis

路透雅典/法兰克福5月6日 - 欧洲债权人周三浇灭了希腊有关在未来几天快速达成改革换现金协议的希望，希腊在下周需要进行一项重要的偿债之际，财政状况陷入愈发绝望的境地。

双方的谈判已经拖延了数月时间，但还没有取得突破。欧盟官员表示，希腊极左翼政府未能做出足够让步，以至于不能在下周一欧元区财长会议上达成协议。

“自上回召开欧元集团会议后，已经取得一些进展，”欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，“但是，仍有很多问题有待解决，需要更深入、更详细地探讨，因此周一不会达成协议。我们必须现实一点。”

总理齐普拉斯政府仍寄望欧元集团会议会认可协商取得进展，或许使得欧洲央行让希腊银行买入更短期公债，以缓解资金紧张局面。

但无论是布鲁塞尔还是法兰克福都没有迹象表明，若改革协商没有明显的进展，会很快允许以这种方式缓解紧张。

欧洲央行管委会在周三的例行评估中，准许对希腊银行业者的紧急融资规模提高20亿欧元，这是最近几周最大的增幅。

知情消息人士透露，央行管委们还讨论了是否强行提高银行业者融资抵押品的扣减率，但目前没有做出调整。这意味着至少未来一周不会出现这样的改变。

希腊周三成功凑齐了资金以向IMF偿还2亿欧元的利息，但到5月12日还要还款7.5亿欧元。

由于一些市、地区和公共机构抵制将现金储备移交给希腊央行的法令，接近政府的知情人士对希腊本月稍晚能否既向IMF偿还贷款，又支付薪资和养老金表示怀疑。

一位政府知情人士称，根据该法令筹集的资金没有达到25亿欧元的目标水平，预计政府将继续求助其他一次性措施，例如推迟向部分供货商付款。

**红线**

希腊官员最初寄望于在本周与债权人达成临时协议，但由于谈判在养老金和就业改革等重要问题上陷入僵局，他们现在正在努力争取在本月稍晚达成一项更加全面的协议。

希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)在与意大利财长会谈后表示，周一的欧元集团财长会议可作为希腊与债权人达成最终协议的“平台”。

齐普拉斯政府寻求将谈判持续三个月却未达成协议的责任推给欧元区和IMF，称每个债权方在希腊养老金、就业改革和基本预算盈余等多项问题上设置了不同的“红线”，导致不可能达成协议。

但三大债权机构罕见地发布了一项联合声明，否认了希腊的指责，并坚称他们的共同目标是帮助希腊实现财政稳定和增长。

债权人还在一份声明中称，齐普拉斯在与欧盟执委会主席贾克通话时讨论了协议的两大绊脚石，二者在“现代”集体谈判制度所起的作用方面达成了共识。

目前还不清楚该对话是否有助于化解分歧。恢复在希腊五年救助计划中取消的工资集体谈判制度，是齐普拉斯在竞选时的承诺。

齐普拉斯已经做出一些让步，例如重启陷入停滞的私有化活动、统一增值税以及加强税收征管等，但目前仍不愿意在下调养老金和劳动法改革方面松口。而且他上调最低工资的计划也遭到了希腊金主的反对。

在被问及何时可能达成协议时，一位不愿透露姓名的谈判消息人士告诉路透：“这要取决于齐普拉斯什么时候决定跨越至少一部分红线。”

希腊副总理德拉加萨基斯(Yannis Dragasakis)周二会晤欧洲央行总裁德拉吉时，恳请向希腊国内银行提供资金支持，允许他们购买更多的国库券，以缓解政府现金紧缺状况。

希腊周三售出11.38亿欧元六个月期国库券，达到筹资目标。这是本月计划两次标售中的第一次。

尽管在救助资金仍冻结的情况下，国内财政状况日益严峻，但希腊从国内投资者那里获得支持，填补了外国投资者拒绝对所持希腊国库券展期的空白。

不过，欧洲央行对希腊国内银行可购买希腊国库券的规模设有上限，担心他们使用央行资金变相间接为政府提供货币融资。(完)

(编译 李爽/杜明霞/汪红英/刘秀红；审校 龚芳/王丽鑫/徐文焰)

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