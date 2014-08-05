独家：欧洲考虑将改革主导权交还给希腊

图为希腊硬币和欧元现钞。 REUTERS/Murad Sezer

路透法兰克福/雅典8月4日 - 欧洲官员表示，布鲁塞尔方面正考虑撤出原先监督希腊改革工作的三驾马车，让希腊按自己的计划来建设经济，以换取少量的债务减免。

这项讨论仍处在初步阶段，但即将加快速度；随着第二期欧洲纾困计划将于2014年稍后结束，希腊及其欧元区金主已经为该国的未来规划出新的发展方向。

所谓三驾马车即是欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)，希腊有人把他们与当年的德国纳粹占领军相提并论。对希腊来说，将这三方抹去，是新计划的关键。

今年稍早爱尔兰和葡萄牙退出救助计划后，欧盟/IMF巡视员目前只负责希腊和塞浦路斯的检查工作，许多专家之前预期希腊还需要进一步援助。

转为“改革以获得债务减免”计划后，检查力度将减轻，这会安抚公众不满情绪，有利于支持现任联合政府，不利极左反对派左翼激进联盟党。后者已承诺废除希腊的国际援助协议，且在民调中领先。

希腊全国大选可能最早在明年举行，若左翼激进联盟党胜出，其领导的政府将令欧元区感到头痛。

按照最新的想法，三驾马车负责的检查工作可能由欧盟执委会特别工作小组取代，原来的每三个月检查一次也改为一年检查两次，但前提是希腊不申请新的资金援助。

作为交换，希腊将承诺推行六年改革计划，实现阶段性目标就能够减轻债务负担，比如延长偿债时间，而不是要再次提供额外贷款。

“这将没有三驾马车，”一位不愿具名的知情人士称。

“这必须是希腊自主的改革。希腊需要在10月前拿出计划，在12月以前决定是否在2015年初实行。”

另一位官员称，希腊也可以依靠欧元区提供的备用信贷额度。一旦被使用，那么将会对希腊恢复更严苛的监督。

与此同时，在2016年之前IMF也将会继续实施自身的援助计划，持续对希腊发挥影响。

“没有给葡萄牙备用信贷额度就是个错误，”该官员表示，其是指里斯本在没有后备措施的情况下就退出援助计划。“不能在希腊身上犯同样的错误。”

**注重经济增长，而不是财政紧缩**

撤走三驾马车，将标志着在希腊强推经济改革的模式结束。不光是希腊国内，欧洲议会也有许多人批评这种模式太过粗暴。

三驾马车将于9月在巴黎举行会谈时开始对希腊援助工作进行一项重要的审查，此前希腊提意见称，在雅典进行的冗长审计打击了希腊的士气。

关键点在于，新的希腊改革计划将侧重“经济增长和就业”，而不是预算节约。

新的六年计划的推出将能让欧洲央行撤出。决策者认为欧洲央行肩负着银行监管者的新职能，已不再适合充当三驾马车之一的角色。

不过，这个计划的落实需要克服一些障碍。

首先，如果希腊需要新资金，比如，如果支撑银行业的成本增加，希腊可能需要全面援助。

“如果需要额外的公共资金，欧洲没有一家议会将会批准，”前述第一位官员称。

希腊官员认为可以避免再次需要外界援助。

“我们不想要新的财政紧缩计划。我们不想要新资金，”希腊政府一位高级官员对路透表示。“我们想要的是任何注重经济增长和就业的计划。”(完)

(编译 郑茵/李爽/孙茉莉/白云; 审校 杜明霞/张荻/张涛)

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