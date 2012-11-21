欧元区考虑让希腊折价回购不超过400亿欧元债券

《路透早报》--2月27日
美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并未改变。另一项数据显示，2月美国消费者信心有所回落，但仍处于反映消费者支出强健的水平。
* 欧元区考虑让希腊回购最多400亿欧元的债券
* 对希腊贷款的利率亦可能降低
* 目标仍为希腊到2020年将债务与GDP之比降低至120%
* 在新建议提出之际,欧元区财长会议暂停
* 欧元集团还将考虑解冻给希腊的新一期贷款
路透布鲁塞尔11月20日电---欧元区财长正考虑让希腊折价回购不超过400亿欧元的债券.除此之外,还将采取多项举措以便在未来八年内将希腊债务与国内生产总值(GDP)之比降至120%.
进入连续几周以来的第二次财长会议,欧元集团主席贾克对达成协议持谨慎乐观的态度.
"我们仍须就几项具体问题达成谅解,预计今晚达成最终共同解决方案的可能性很大,"他对记者表示,"但我并不完全肯定."
这种谨慎态度是由於,目前讨论的选项较为复杂,政治分歧仍然存在,且希腊债务缩减的规模巨大.
一名参与谈判的高层官员对路透称,根据财长们讨论的一项提议,希腊可以面值30%左右的价格向民间持债人回购债券,以便削减其巨额债务.
根据期限不同,目前希腊债券交易价格在面值的20-30%,但若回购计划得到确认,价格就可能上涨,这意味着参与回购的民间投资者的边际报酬缩小.
上述官员称,财长们还讨论了给予希腊10年宽限期,暂缓支付约1,300亿欧元欧元区紧急基金贷款的利息.
还有一种可能性是,降低欧元区国家2010年直接提供给希腊的贷款利率,从1.5%降至0.25%.不过该官员称,德国对此表示反对.
财长们对如此多选项展开讨论,凸显出其找到办法解决希腊债务问题的决心.
不过,尽管诸如债券回购之类的一些提议得到高度支持,但其它一些提议却面临一个或多个欧元区国家反对,而且上述官员强调情况可能很快发生改变.
除了欧元区17国财长外,国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德与欧洲央行总裁德拉吉也都出席了会议.
IMF曾表示,要使希腊债务能在长期内维持下去,其债务与GDP之比必须在2020年前降至120%.如若不然,IMF有可能不得不撤出援助希腊的行动.
一周前的会议上,欧盟与IMF分歧严重,贾克称降到120%的目标要在2022年前才能实现,拉加德称无法接受这一点.
上述高层官员对路透称,官员们周二开始就这个目标达成共识,即在2020年前降至120%.但仍不确定会采用哪些措施达成该目标.
根据当前预测,八年後希腊债务料将达到GDP的145%左右,这意味着需要采取总计500亿欧元的债务削减措施,约合GDP的25个百分点,才能让希腊保持在正轨.
欧元区背负着找出解决方案的巨大压力,不仅是因为希腊国库即将耗空而且金融市场要求得到可靠方案,还因为希腊实际上已经按要求采取了所有节支、增税和改革经济的措施.
"很明显,希腊已经按要求做了."贾克称.
**即将拨付救助资金**
在研究使希腊债务回到稳定状态的长期策略之际,欧元区财长也料将暂时同意推进给予希腊的高达440亿欧元的下批紧急救助资金.
只要希腊兑现改革经济的最後几项承诺,这批纾困资金就可能於12月5日支付给希腊.这批纾困资金将帮助希腊各受困银行展开资本重组,并使该国政府维持运转.
虽然这笔资金将为希腊解决燃眉之急,但希腊的长期债务才是核心问题.
如果不能找到有效措施使希腊债务与国内生产总值(GDP)之比在2020年前降至120%,那麽欧元区国家可能必须考虑他们都不喜欢的一个选项,即减计他们此前提供给希腊的贷款.
欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)抵达会场时表示,欧元区应准备未来数年为希腊做更多事情,这明显是同意减计希腊政府债务的观点.
"现在,我们必须就一系列针对债务可持续性的可靠措施作出决定,另外在未来发展方面,我们需要准备作出更多决策,"雷恩称.
他并没有作出阐释,但减计希腊贷款的建议目前不在讨论范围,因包括德国在内的许多国家认为这在政治和法律层面都不可行.
法国财政部长莫斯可维西表示,协议就在眼前,但各方都必须作出让步.
"我感觉很快会达成政治协议,我也认为作为财长,我们有责任在今晚完成这件事.各方都必须接受这样一个事实,那就是他们必须让步,"莫斯可维西说.
希腊的一个根本问题是经济成长,五年来希腊经济一直萎缩,同样情况还将延续到2013年.这意味着即使希腊努力削减债务,其债务与国内生产总值(GDP)之比仍将继续升向190%.
欧元区官员此前要求就回购债券给出法律分析.这次回购的主要标的是民间银行和机构手中的600亿欧元希腊债券.
各国财长同意再给希腊两年时间,即到2016年实现基本盈余目标,以助希腊开始以可持续的方式减少债务.他们为此需要决定如何帮助希腊满足这两年的资金需求.
欧盟和IMF估计,推迟时限的话,就需要再向希腊提供近330亿欧元资金.这从政治层面来看难度很大,因为许多欧元区国家反对金援的声音日益高涨,尤其是德国和芬兰.(完)
--编译 郑茵/程琳/于春红/梁睿雪;审校 张涛/徐文焰
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