综述：欧盟执委会主席容克加强与希腊接触 但目前缺乏进展

路透雅典/布鲁塞尔2月10日 - 欧盟执委会主席容克周二加强与希腊领导人的接触，努力弥合双方在希腊债务问题上的分歧，但欧盟(EU)官员提示不要指望本周能取得突破。

在周三欧元区财长及周四欧盟领袖召开危机会议之前，容克致电希腊总理齐普拉斯，寻求找到延长欧元区对希腊救助计划的方案。救助计划将于本月底到期。

容克表示双方对话在“积极合作的气氛”中进行。这种说法旨在平息西方对于希腊可能退出欧元区的担忧。如果希腊退出，可能引发更为广泛的金融动荡。

然而，希腊财政部长瓦鲁法基斯拒绝排除与该国债权人之间陷入僵局的可能性。“我们不寻求冲突。我们将尽力避免冲突，”他在议会表示，但接着说道，“如果你甚至不愿意考虑冲突的可能性，那就不叫谈判。”

周二有媒体报导欧盟一项妥协计划，这提振希腊和欧洲金融市场，以及欧元。但德国财政部长朔伊布勒和欧盟执委会发言人予以否认。

“目前欧盟还没有提出计划，无论报导说得有几分道理，现阶段还没有这样的计划，”欧盟执委会发言人Mina Andreeva对记者表示。

“即便如此，当然希腊总理齐普拉斯与欧元区及其他相关方之间仍在紧锣密鼓地协商，但到目前为止，协商还没有太大进展。”

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西表示，欧元集团财长周三的会议将非常关键，并重申欧盟的立场，即希腊人必须要求延长当前的救助计划，这样才能找到解决问题的办法。

“他们知道该计划是我们的参考和框架。我们必须在这个框架内研究可以决定哪种解决方案，而非跳出框架”莫斯可维西表示。

齐普拉斯周日公布计划，拟解除令希腊“痛苦不堪”的撙节措施，拒绝延长订于本月底结束的2,400亿欧元的欧盟/国际货币基金组织(IMF)援助计划。

其强硬的立场在国内受到欢迎，民调显示，75%的希腊人支持他的做法。

朔伊布勒在伊斯坦布尔召开的G20财长会议后表示，如果希腊不希望达成新的援助协议“那么就这样吧”，并称他期待周三希腊方面能做出决定。

**“B计划”**

希腊国防部长卡门诺斯(Panos Kammenos)称，如果未能同欧元区达成新的债务协议，那么希腊可能会转向俄罗斯和中国寻求帮助。

“我们所希望的就是达成协议，”卡门诺斯在电视讲话中称。“不过如果达不成协议...如果德国立场仍强硬，希望欧洲分崩离析，那么我们有义务执行B计划。B计划就是从其他渠道获得资金。”

“最有可能是美国，也或许是俄罗斯或是中国，以及其他国家。”卡门诺斯补充道。

希腊外长克奇亚斯(Nikos Kotzias)周二要求德国支付“二战赔款”，更是突显了同欧洲大国间的脆弱关系，其要求遭到了明确拒绝。

德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)表示，对于1941-1944年纳粹占领期间在希腊发生的“恐怖事件”，德国政府完全清楚自己负有政治和道义责任。“但是，我们坚决相信所有的赔偿问题，包括强制贷款问题都已得到彻底而公正的解决，”他补充道。

另一位部长在国会上宣布了几项计划，例如暂停加拿大业者运营的金矿项目(ELD.TO)，以及取消雅典老机场的开发计划，这是普遍撤回私有化计划的一部分。私有化计划是希腊获得国际援助的条件之一。

瓦鲁法基斯提议六个月的过渡期。在此期间，希腊希望能够获准发行更多短期公债，实现较小规模的预算盈余，并获得欧洲央行持有希腊债券的收益。

他周一表示，当前援助计划所要求各项条件中，希腊政府希望废止者约有30%，取而代之的是经济合作暨发展组织(OECD)批准的措施，并继续实施其余70%的建议。

他还称，希腊将利用过渡期协商债务重组计划，把欧元区政府贷款换成为与国内生产总值(GDP)挂钩的债券，并把欧洲央行持有的债券互换为无到期日的附息债券。

欧盟官员表示，不太可能接受这种形式的提议，但这些提议可能包含妥协的希望，比如允许更长时间的利息支付宽限期，从而进一步延长债务偿还期限。

希腊前任保守派政府曾批准一项经济改革计划，该计划在外部监督下整合了多项政策，以德国为首的欧元区债权人首先希望看到希腊新政府坚定地承诺落实此计划。(完)

(编译 张涛/李爽/孙茉莉/许娜；审校 张明钧/张荻)

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