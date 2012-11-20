欧元区计划在2020年将希腊债务与GDP之比降至120%

路透布鲁塞尔11月20日电---欧盟官员周二称,欧元区财长计划在2020年将希腊债务降至相当於国内生产总值(GDP)的120%,放弃了上周提出的将最後期限延长至2022年的想法.财长们还在讨论扶助实现上述目标的具体举措.

因经济连续第六年萎缩,预计希腊的债务与GDP的比率明年将达到190%,这使希望将希腊债务降至可长期为继水准的决策者面临了巨大的挑战.

财长们正在讨论的举措之一是,允许希腊在10年内暂停支付欧元区临时性救助基金--欧洲金融稳定工具(EFSF)贷款的利率.

欧盟官员称,这将使希腊节省440亿欧元(560亿美元).

另一项举措是从民间金融机构,而非银行手中回购希腊债务,回购规模估计为350-400亿欧元,价格最高达每欧元债务支付0.30欧元.

第三项举措为将给希腊提供的530亿欧元双边贷款的利率从目前的150个基点调降至25个基点.

另一位欧盟官员称,德国反对大幅调降希腊贷款利率.财长会议暂停,等待希腊的国际贷款人,国际货币基金组织(IMF),欧洲央行和欧盟执委会准备新的提议.

--编译 母红;审校 利棣儿

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