德法希三国领导人在里加会晤 旨在助推希腊债务谈判

路透里加5月21日 - 德国总理默克尔和法国总统奥朗德周四晚间趁欧盟里加峰会间隙与希腊总理齐普拉斯举行会谈，希望加快解决希腊债务危机。

会谈持续了两个多小时，直到午夜(2100GMT)才结束。散场时，与会领导人未向记者讲话。

齐普拉斯左翼政府上任四个月以来，一直在与欧盟和国际货币基金组织(IMF)谈判，寻求释放最多72亿欧元(约合81亿美元)的救助资金。但谈判在养老金、劳动力改革、财政目标和增值税上调方面遇阻。

“我们不会在里加协商希腊问题，但是此次会晤可以让我们为即将到来的最后期限做好准备，也就是本月底或6月初举行的欧元集团会议，”奥朗德在抵达里加时告诉记者。

“我们希望能与齐普拉斯总理找到解决方案，可以使我们灌输信心，并释放预期的救助资金。这将是一次友好的磋商，但是我们必须要勾画出解决方案，”他表示。

不过他表示，法国和德国不会为欧盟其它成员国作决定。

“我们正在设法让事情进展顺利，同时传达出一定数量对希腊有用、对欧洲也有利的讯息，”他说。

德国财长朔伊布勒对路透表示，希腊政府乐观地认为数日内便可以和贷款人达成以改革换资金的协议，但从谈判情况来看并不是这么回事，他不能排除希腊破产的可能性。

一位希腊政府官员表示，齐普拉斯将向默克尔和奥朗德简要介绍希腊与国际贷款人双方技术团队之间的谈判情况，还将提出流动性问题以及解决融资缺口的办法。

雅典方面也并不预计周四的会议就能够促成协议，但希望确定一个时间表以加快谈判进度。

“有出现解决方案的动向，是中期的解决方案，”这位不愿具名的官员说。

这位官员表示，希腊并未要求欧元集团紧急协助，但仍希望在5月底之前和欧元区财长举行一次会议。

雅典及其债权人在提高增值税问题上仍无共识。另外，此前有德国媒体报导欧元区国家考虑把纾困延长至夏季之后，但这位官员表示，希腊及其债权人都没有提出这个议题。

希腊劳工部长斯科勒蒂斯曾说6月5日--即希腊下次向IMF还款日--就是需钱孔急的希腊接下来要面对的一道关卡。但上述该位官员说，希腊的目标是在那之前完成协议。(完)

(编译 刘秀红/郑茵/李婷仪 审校 白云/李爽/王丽鑫)

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