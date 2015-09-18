独家：欧元区考虑将希腊偿债支出与GDP之比控制在15%以内

图中为希腊国旗与欧盟标识雕塑。 REUTERS/Francois Lenoir

路透布鲁塞尔9月17日 - 数名欧元区官员对路透表示，欧元区各国政府准备将希腊年度偿债支出与GDP比例长期控制在15%以内，作为减轻债务承诺的部分举措，以帮助希腊经济成长。

这意味着如果希腊经济形势艰难，则偿债的名义金额将较低，若经济较强劲，则金额较高。

希腊一直要求削减积欠欧元区近1,970亿欧元债务的本金，但欧元区财长在8月14日明确排除了名义金额“减记”的可能性。

但是如果未来两个月对希腊改革的查核结果，显示希腊已按债权人要求进行改革，那么欧元区将同意调整贷款的多项规定，以确保希腊偿债成本不超过GDP的15%。

“目前这一计划被普遍接受，”欧元区一位了解债务讨论情况的匿名官员表示。“现在一致认为这是正确作法。”

4月时，希腊公共债务规模达3,015亿欧元，相当于国内生产总值(GDP)的168.8%，该比例低于2014年的177.1%。国际货币基金组织(IMF)此前认为，若一个国家的债务与GDP之比低于120%，那么债务就是可持续的。

“但对希腊来说这没什么意义，因为这没有反映出宽限期、超低利率以及债务期限很长的影响，这些因素导致希腊债务成本特别低--比德国都低，”第二位欧元区官员说。

“因此，评估债务持续性的新方法是，着眼于偿债成本与GDP之比，该比例不应超过15%，”这位官员补充道。

希腊2015年偿债成本相当于GDP的11%左右，未来几年将大幅下降，但当欧元区贷款宽限期在2023年到期后，希腊偿债成本将再次上升。

**调整**

为让偿债成本与GDP之比不高于15%，可以调整的参数包括：贷款期限、宽限期和利率，但利率不大可能进一步改变。

通过调整贷款期限和宽限期，欧元区能够消除未来20-30年希腊偿债高峰。

“(该计划)一旦获准，应该会带来很大的确定性和可预见性，”第三位欧元区官员说。“通过这样的偿债形式，欧元区成员国将能够收回贷款，”这位官员说。

该官员还称，控制希腊的偿债成本还将帮助希腊政府重新完全通过市场融资，因为私人投资者将对希腊长期的债务支出有确定把握。

欧元区官员说，15%是一个主观选取的界限，但这个比例或许是合适的。

“IMF表示，正常情况下，偿债成本不超过GDP的15%是可以的，这种情况下债务是可持续的，”欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林在8月27日表示。

“对于希腊，我们知道未来10年的总融资需求将低于GDP的15%。但之后将有所上升，”雷格林说。

“但通过对各种参数进行调整...我认为这应该有可能使希腊的长期总融资需求也降至15%以下，”他说。

德国总理默克尔似乎也相信这是正确作法。

“当希腊开始偿债时，必须确保偿债负担始终低于GDP的15%这一门槛，”她在8月31日表示。(完)

(编译 李爽/杜明霞/汪红英；审校 蔡美珍/许娜/张荻)

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