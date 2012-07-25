欧盟官员称希腊或需进一步重组债务

路透布鲁塞尔7月24日电---三名欧盟官员周二表示,希腊不太可能具备偿还债务的能力,或需进一步重组债务,成本必须要由欧洲央行和欧元区各国政府来承担.

官员表示,评估希腊的欧盟和国际货币基金组织(IMF)官员将会发现,曾两度接受金援的希腊明显偏离轨道.

欧盟执委会、欧洲央行和IMF的检查员周二重返雅典,并将於下个月完成债务可持续性分析.但消息人士表示,结论已经日益清晰.

这意味着如果希腊债务要重回可持续水准,希腊公共部门债权人--欧洲央行和欧元区政府--将不得不重组手中估计达2,000亿欧元希腊公债中的一部分.

但欧盟成员国及欧洲央行现阶段不愿采取这麽激烈的行动.

"希腊严重脱离轨道,"一名官员向路透表示."债务可持续性分析会相当可怕."因话题敏感,该官员要求匿名.

另一名官员指出,希腊政府公布的最新经济成长预估显示,希腊经济今年将萎缩7%,而非此前预期的5%,意味着债务与GDP之比只会进一步上升.

"过去三四个月以来,希腊没有做任何工作,"这名官员在谈及5月以来两次大选造成的拖延时表示.

"形势每况愈下,债务率不断恶化,"这名官员表示.他是直接参与化解危机的决策者.(完)

--编译 梁睿雪;审校 艾茂林

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。