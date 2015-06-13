独家：欧元区官员首次正式讨论了希腊违约情景--官员

图为在希腊雅典升起的欧盟旗帜和希腊国旗，远处是帕提农神庙。 REUTERS/Alkis Konstantinidis

路透布鲁塞尔6月12日 - 数位官员对路透称，欧盟高级官员首次正式讨论了可能出现的希腊债务违约情形，因雅典方面与国际金主之间的谈判在即将到来的月底偿债期限之前陷入僵局。

为下周欧元区财长会议做准备的各国政府代表经过会谈，周四晚些时候得出希腊问题在6月底时的三个可能情景。他们认为，最不可能的情景就是下周及时达成现金换改革协议，以满足6月底的法定期限。

第二个可能是对当前的救助计划进一步延期。第三个可能是接受希腊可能违约--这是欧盟内部在高级层面首次正式讨论这种情景。

此次会议未做出决定，也未形成具体的结论。

大多数官员认为，国际金主不太可能及时与希腊达成改革协议，若达成协议将释放一项救助计划下的72亿欧元援助资金。该救助计划2月时延长了4个月。

一位知情官员周五说：“这需要在短短几天内取得几周时间都不可能实现的进展。欧洲央行、IMF和一些成员国的反应是十分怀疑。”

另有官员称会议上的希腊代表表示，该国将采取一切措施以及时达成协议。这就是说要及时达成协议，以便欧元集团在6月18日晚些时候的卢森堡会议签署。

不过官员们称即便如此，在6月30日以前拨付对希腊的贷款也非常困难，因为需要时间完成所有必要的法律手续。

所以，第二种情景是目前的救助计划被延期，以便使得一但稍后达成改革协议，72亿欧元的资金、还有为希腊银行业资本金重整预留的109亿欧元，就能够发放给希腊。

否则这些资金将无法获得，就需要一项新的救助协议以确保进一步的融资。

会议讨论了各种延期选项，从延长几周到延长到年底，甚至延长到2016年3月底，以使欧元区的救助计划与IMF的希腊救助计划一起到期。

这种延期将伴随对希腊施加进一步的条件，可能会涉及根据条件满足的情况而分批次拨付款项。

不过一些欧元区国家的代表认为，各国政府需要为第三种情景做好准备--即希腊违约。

“这是第一次讨论了希腊问题的‘B计划’，”另一位官员称，其他两位官员证实的确进行了这样的讨论。

此前欧元区官员们一直未讨论这种可能，即便是在例如周四会议这样的闭门会议上，不过包括德国在内的一些国家一直在自己为此做准备。

这种讨论是在理论层面上的，因为欧元区内部一个成员国违约是没有先例的。此次会议未就此形成结论。

不过官员们表示，这样的情景下希腊几乎肯定会实施资本管控以防止欧元外流，并可能会发行借据作为替代支付手段。(完)

(编译 王洋; 审校 杜明霞)

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