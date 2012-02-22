欧盟呼吁希腊进一步裁员

* 希腊2014年将达到相当GDP 4.5%的预算基本盈余

* 欧盟希望私有化能筹集190亿欧元

路透布鲁塞尔2月21日电---欧盟官员周二指出,希腊经济在经历四年衰退後,到2014年才能恢复成长,并警告该国需进一步减薪,以使公共债务降至可控水准.四年的衰退将使希腊产出萎缩17%.

几个小时前欧元区财长甫批准1,300亿欧元(1,720亿美元)的希腊纾困方案,官员表示,希腊需再裁减15万个工作岗位,并在未来三年将劳工成本降低15%.

"我们预计希腊将在2014年恢复成长."一名要求不具名的欧盟官员告诉记者."我们预计今年希腊经济萎缩4.5%,2013年则停滞.四年期间产出收缩逾17%."这名官员称.

官员表示希腊的最低薪资仍高於葡萄牙和西班牙.根据欧盟数据,过去10年来希腊劳工成本增加三成以上,增幅居欧元区之首,相比之下,德国为5%.

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希腊在2020年前要把债务相当於国内生产总值(GDP)之比由目前的160%降到120%,需进行多项努力,其中包括计画今年到2014年间通过35项民营化计画筹集190亿欧元.

该金额远低於希腊第一套730亿欧元救助计画最初所预计,从民营化筹集500亿欧元,但已反映在新的救助方案.

官员称,加上2014年达到相当GDP 4.5%的预算基本盈余,希腊2014年应能重新回到资本市场.

官员表示,即便经济有一些成长,但失业率要到2014年才会开始下降,届时失业率料约为17%,到2015年预计降至15%.(完)

--编译 张若琪;审校 王丽鑫

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