欧盟呼吁希腊进一步裁员

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 希腊2014年将达到相当GDP 4.5%的预算基本盈余
* 欧盟希望私有化能筹集190亿欧元
路透布鲁塞尔2月21日电---欧盟官员周二指出,希腊经济在经历四年衰退後,到2014年才能恢复成长,并警告该国需进一步减薪,以使公共债务降至可控水准.四年的衰退将使希腊产出萎缩17%.
几个小时前欧元区财长甫批准1,300亿欧元(1,720亿美元)的希腊纾困方案,官员表示,希腊需再裁减15万个工作岗位,并在未来三年将劳工成本降低15%.
"我们预计希腊将在2014年恢复成长."一名要求不具名的欧盟官员告诉记者."我们预计今年希腊经济萎缩4.5%,2013年则停滞.四年期间产出收缩逾17%."这名官员称.
官员表示希腊的最低薪资仍高於葡萄牙和西班牙.根据欧盟数据,过去10年来希腊劳工成本增加三成以上,增幅居欧元区之首,相比之下,德国为5%.
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希腊在2020年前要把债务相当於国内生产总值(GDP)之比由目前的160%降到120%,需进行多项努力,其中包括计画今年到2014年间通过35项民营化计画筹集190亿欧元.
该金额远低於希腊第一套730亿欧元救助计画最初所预计,从民营化筹集500亿欧元,但已反映在新的救助方案.
官员称,加上2014年达到相当GDP 4.5%的预算基本盈余,希腊2014年应能重新回到资本市场.
官员表示,即便经济有一些成长,但失业率要到2014年才会开始下降,届时失业率料约为17%,到2015年预计降至15%.(完)
--编译 张若琪;审校 王丽鑫
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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