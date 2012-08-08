标准普尔将希腊评级展望下调至负面

评级机构标准普尔周二将希腊评级展望降至负面，称负债沉重的希腊可能需要国际金主的更多援助。标普预计希腊经济在2012-13年将累计萎缩10-11%，确认希腊的CCC债信评级。另外两家评级机构穆迪、惠誉给希腊的评级分别是C和CCC。