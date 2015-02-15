一周焦点：希腊吸引世界目光 去留问题将有重大进展

图为希腊巴台农神庙前飘扬的欧盟旗帜（左）和希腊国旗。 REUTERS/ Alkis Konstantinidis

路透伦敦2月15日 - 未来一周对于决定希腊是否仍然留在欧元区内至关重要。欧元区财长们肩负重担，周一将开会制订一份协议，既要避免希腊债务违约，又能被双方所接受。

上周开过一次类似的会议，但七个小时的讨论毫无结果。这是希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)首次出席这类会议。

上次之所以未能谈拢，部分原因在于双方对于具体说法的争议。希腊人绝不接受延长其非常憎恶的救助计划，但觉得过桥融资的说法还行。不过，确实存在实质性的严肃问题，而且很难克服。

鉴于对欧洲各机构和各国政府欠下的债务数额巨大，希腊新政府重新谈判债务和结束减债的计划不会被接受。

放松财政紧缩以刺激经济成长和增加税收，从经济角度来看是合理要求。欧元区的紧缩要求可以松动一些，但希腊总理齐普拉斯的立场可能必须有相当大的调整。

齐普拉斯称，选民赋予他寻求新协议的职责。欧元区则称希腊欠他们的钱。双方各有各的理由，则必须做出某种妥协。

欧洲央行一直保持着对希腊的压力，可能会中断对希腊银行业的紧急资金援助，若不能就新的协议取得进展，希腊的银行业可能会崩盘。

上周，欧洲央行将希腊银行业可从希腊央行紧急流动性援助(ELA)窗口获得的流动性上限上调约50亿欧元。银行业消息人士对路透表示，此举是因存款外流加剧，也是为了确保银行业在僵局仍未打破的时候有充裕的流动性。

资金只能坚持到周三欧洲央行管委会开会讨论当前局势的时候。

如果希腊明确无法达成一项纾困计划，或者欧洲央行认为希腊银行业者将会破产，该央行就会停止为希腊银行业提供紧急资金。这将把雅典进一步推向危机的边缘。

德意志银行策略师George Saravelos称，“周一僵局仍未打破的话，市场关注的焦点将转向周三欧洲央行两周一次对希腊银行业ELA上限的评估。”

“如果未能达成纾困协议，我们预计欧洲央行会对撤除ELA融资或对其加以限制的时间做出更为明确的表态。”

救助计划仍可能得到某种形式的延期，即便有可能换个名字，以便有时间展开实质性协商。不过一切都远未成定数。

将主持周一会议的荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆淡化了取得突破的可能。

“我目前对此仍十分不看好，”他周五表示。

路透访问的经济学家估计，希腊今年脱离欧元区的可能性有四分之一，为2009年底希腊债务危机爆发以来最高。

“最终，如果不得不从希腊撤回ELA资金并最终导致该国资本管制，这对牵涉在内的各方而言都更糟。但是最后期限正在迫近，而且谈判双方的基本政策路径仍存在较大意见分歧，能否取得进展仍未可知，”Saravelos表示。

**其他重要事件**

希腊本周将为市场带来极大影响，不过除此之外还有一些重要事件值得关注。其中最重要的当属美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布上次政策会议的会议记录。

较低油价、及欧洲央行未来18个月将向经济注入逾1万亿(兆)欧元，已经让全球其他央行感到头晕目眩。

从澳洲到印度再到加拿大的各国央行纷纷降息。丹麦和瑞典目前采用负利率，后者更开始印钞刺激经济。

与此形成鲜明对比的是，美国联邦储备委员会(美联储/FED)预计将在今年某时升息。美联储在最近一次会议上称，仍对首次升息保持耐心，但表示，随着就业强劲增长，美国经济正“稳步”扩张。

日本央行将于周三公布最新政策决定。

2013年4月，日本央行承诺通过印钞来终结持续20年的通缩，以在“大约两年时间”内推动通胀率升至2%。

由于通胀率目前仅有0.5%，预计日本将祭出更多刺激举措，但目前还未看到。路透访问的16位分析师中，有五位预计，日本央行将在7月、亦或是10月30日会议上采取更多宽松举措。

欧元区、美国和中国2月采购经理人指数(PMI)初值数据将提供有关全球经济状况、以及较低能源价格是否开始刺激经济活动的最新线索。(完)

(编译/审校 张涛/张荻/徐文焰/许娜/孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。