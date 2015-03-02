《热点透视》欧洲可以宽容对待希腊

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack； 编译 李爽

路透伦敦2月27日 - 欧元区可以在财政目标方面放希腊一马。希腊新左翼政府希望将财政目标削减三分之二。如果让希腊满意，那么该国债务就仍将居高不下，但希腊债权人也有作出让步的空间。

欧洲领导人已经同意在2015年给希腊行些方便。但希腊还希望未来数年偿债前财政盈余目标下调至相当于GDP的1.5%，远低于目前救助计划要求的4.5%。这听起来似乎合理：希腊所谓的基本预算赤字在2009年时超过10%，到2013年时已降至零。

但基本预算盈余目标下调不能让希腊债务负担以足够快的速度减轻。到2022年偿还救助贷款步伐将加快时，负债相当于GDP的比例预计是降至110%以下。若预算盈余缩小，那么希腊融资需求就会提高；据Bruegel估计，如果以市场利率融资，则到2020年融资需求将增加约430亿欧元。

到2015年底，希腊负债与GDP的比例可能达到178%。假设在欧元区国家廉价资金支持下，之后该国经济每年成长2.5%，通胀率为1.25%，利率保持在2.5%不变；据热点透视估算，1.5%的基础盈余意味着，债务每年下降不到4个百分点，那么到2022年，负债与GDP之比仍高居150%左右。

政治因素也给希腊带来不利影响。基础预算盈余若降至1.5%，是对财政实力的强化，这本应是随着希腊摆脱衰退自然强化的。这可能让那些给希腊提供廉价贷款的金主感到恼火。

但欧洲有理由做出让步。在失业率高达约25%之际，却让希腊基础盈余达到欧元区平均水准的近10倍，显然有悖常理。在盈余3%的情况下，债务与GDP之比仍会在140%左右。如果希腊也将国有资产私有化，情况将可控。

希腊可以等待时机。欧元区债权人已经表示，若希腊继续推进改革，他们可能降低希腊利息费用，并延长债务期限。这样一来，2022年的大限看起来就不会那么可怕，希腊将有更多时间降低债务。希腊或许能够从市场融资。但现在希腊应尽力去争取宽待。(完)

(译文审校 王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。