综述：欧盟和希腊将就贷款开始技术性磋商 希腊面临融资压力

路透布鲁塞尔3月9日 - 欧元区财长警告希腊“时间所剩无几”，并同意希腊和国际贷款方的财经专家周三开始技术性磋商，争取放行未来的融资。

“我们对这个问题已讨论了很长时间，”有些失去耐心的欧元集团主席迪塞尔布洛姆周一在会议后表示。

“只有四个月的时间，”他说，“我们应该结束这项工作。”

希腊新上台的左翼政府对磋商的形式和地点争执不下，令其他欧元区伙伴国的耐心受到考验。希腊政府急于向选民展示其恪守结束欧盟施加的撙节计划的选举承诺。

做为妥协，迪塞尔布洛姆称来自希腊和欧盟委员会、欧洲央行与国际货币基金组织(IMF)的财经专家周三将在布鲁塞尔进行磋商，而以往有关欧盟纾困计划的谈判都是在雅典举行。

但此次磋商将得到在雅典搜集并核实信息的国际小组的“支持”。

磋商的进展速度仍有待观察。根据欧元集团上个月的协议，希腊若想在当前的欧盟纾困计划于6月底到期前得到更多资金拨付，就必须通过最终的测试，证明其正在开展经济改革以因应庞大的债务。

**资金紧张**

迪塞尔布洛姆承认，在寻获资金以偿还即将到期的债务方面，希腊承受极大的压力。但他表示，这样的压力应该成为促使希腊与债权人达成协议的动力。然而，他并称，如果希腊表明其正在实施某些改革举措，那么可望在下个月的审核结束前先发放一些资金。

欧盟的一名官员表示，在例行的月度会议中，财长们仅花了约30分钟的时间来讨论希腊问题。他们向希腊财长瓦鲁法基斯强调，现在是与来自债权方的专家们认真、详细讨论的时候了。

希腊被资本市场摒除在外、国际贷款遭到冻结，以及税收下滑，可能在本月稍晚就会资金告罄。然一位希腊官员表示，希腊有足够的资金偿还将在3月13日到期的3.1亿欧元IMF贷款。另外两期3.1亿欧元贷款分别将在3月16日和20日到期。

瓦鲁法基斯表示，他有信心，在磋商期间政府在债权人的协助下仍有偿债能力。

欧元区政府的假设是，在当前的救助计划到期后，希腊将需要进一步的金援，不过他们和希腊此刻不会公开讨论这点。

欧洲央行一名消息人士表示，希腊银行业经历12月至2月底期间大量存款流出后，目前现金情况似乎趋于稳定。

一名熟知内情的人士表示，欧洲央行管理委员会周四将召开电话会议，讨论延长紧急流动性援助(ELA)事宜。

**希腊退出欧元区会更好？**

德国总理梅克尔一位盟友表示，希腊脱离欧元区会更好，暗示德国财长朔伊布勒私下也这么看。

“像朔伊布勒建议的那样离开欧元区，从货币的观点来看，希腊重新启用德拉克马(Drachma)，可以让自己再度变得具有竞争力，”基督教社会联盟(CSU, Christian Social Union)的Peter Ramsauer在德国画报上撰文写道。

梅克尔与朔伊布勒在公开场合皆表示，希望希腊继续留在欧元区。但Ramsauer认为，暂时性的“希退”将是提升希腊经济与治理的“一大良机”，“让希腊能以强有力的地位重返欧元区，”他的讲话暗示德国的看法可能正在发生改变。

希腊总理齐普拉斯周五将于布鲁塞尔与欧盟执委会主席贾克会面，寻求欧洲支持。贾克一直试图在希腊新政府与其欧盟债权人(尤其是德国)之间居中斡旋，不过柏林当局对于他的努力并不领情。

周一的一项民调显示，绝大多数希腊民众希望雅典当局能够妥协，以免脱离欧元区。(完)

(编译 张荻/戴素萍/陈宗琦；审校 张涛/郑茵)

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