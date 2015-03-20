综述：欧盟告知希腊解决危机所需的时间和耐心即将耗尽

图为欧元硬币和希腊曾用货币德拉克马。 REUTERS/Murad Sezer

路透布鲁塞尔/柏林3月19日 - 欧元区领导人周四告知希腊，该国政府必须实行之前承诺的改革措施，以避免日益迫近的流动性紧张，这一危机有可能迫使希腊退出欧元区。

希腊靠着两次国际纾困才避免财政破产，但目前该国政府若不能在数周内得到更多资金，有可能陷入资金告罄的境地。希腊银行业者报告称，存款外流创一个月来最大规模，暗示储户对于该国的财政前景感到忧虑。

希腊总理齐普拉斯请求在出席欧盟峰会期间与德国、法国以及主要欧元区机构的领导人会晤，极力为希腊政府争取短期资金，以避免破产。

德国总理默克尔认为这场深夜会晤没有什么值得期待的地方，称决定要让欧元集团财长来做。

“我想说：不要指望会有什么解决方案，也别指望有突破，”她在到达峰会时对记者表示。“决定要由欧元集团来作，今后也仍是如此。”

法国总统奥朗德表示，向齐普拉斯发出的信息应该是，各方都必须恪守自己的承诺。

荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆对记者说，欧元区财长们将只“评估所取得的进展，而进展似乎很小...”

“时间正在一点一点地流失，我们的时间不多了，”他表示，“因此我们必须得开始工作。”

一名熟悉欧洲央行想法的人士称，欧洲央行总裁德拉吉将明确表示，不会提高希腊短期债务发行量的限额。

“希腊应该履行自己的承诺，以便从债权人那里获得资金，”这名人士表示，“欧洲央行不提供过桥融资。”

齐普拉斯没有回复关于希腊融资问题的提问。一名希腊官员表示，希腊有足够的资金在周五偿还国际货币基金组织(IMF)一笔贷款中的最后一期3.5亿欧元。

默克尔稍早在柏林对德国议会表示，除非希腊信守与欧元区同意延长四个月纾困计划时所做的改革承诺，危机才有可能得到解决。

她对议员们表示，一小群领袖的政治会议，不能作为规避希腊在2月20日与欧元集团达成的正式协议。

“未来依旧非常艰困，”默克尔表示。希腊必须了解国际纾困附带而来的是“改革预算，且致力于有一天不再需要协助”的责任。

负责主持峰会的欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk) 表示，他安排了与齐普拉斯举行场边会议，好让谈判桌上的烟硝味消掉一点。

欧盟执委会主席贾克一直试图为齐普拉斯和希腊债权人之间搭起桥梁。他恼火的语气显示，即使是希腊的盟友都失去耐心。

欧盟数位消息人士表示，希腊拒绝在周二的欧元区高层官员电话会议上提供任何最新公共财政或改革计划，且不让欧盟、IMF和欧洲央行的专家进入雅典的政府办公大楼，坚持所有的会议要在饭店举行。

消息人士称，磋商除了讨论了一些程序性问题外，没有任何进展。

**流动性问题**

希腊副总理Yannis Dragasakis周四在电视脱口秀节目中指责债权方的专家团队超越其授权范围。

他对Alpha TV表示，“技术团队是来搜集数据的，但他们的要求超出了他们的职责所在。例如，他们要审查整个政府，每个部的计划和改革。”

Dragasakis承认，希腊面临流动性问题，需要与欧盟贷款方合作以保证准时发放工资、养老金并偿债。

他说，“我们自2014年8月以来没有收到一笔(纾困)贷款，但我们已经履行了所有的义务。”

希腊要求得到欧洲央行持有希腊债券的获利约19亿欧元，但欧元区财长则将此要求与改革计划取得进展挂钩。希腊还希望欧洲央行同意其增发短期国库券，而只有希腊银行业者愿意购买。(完)

(翻译 郑茵/张涛/戴素萍/张荻； 审校 龚芳/杜明霞)

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