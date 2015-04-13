专访：欧盟高管称希腊债务谈判时间正在耗尽

路透罗马4月13日 - 欧盟执委会副主席东布洛夫斯基周一表示，希腊制订与实施结构性改革的速度不够快，防止其资金用光的时间已经很有限。

“谈判非常复杂。时间正在耗尽，”东布洛夫斯基在采访中对路透表示，“希腊应该根据救助计划提出有力的改革清单，并开始加以落实，”他说。

欧元区伙伴给予希腊六个工作日的时间来完善拟议中的改革计划，在4月24日召开的欧元区财长会议将据此研究能否向希腊拨付更多资金。

东布洛夫斯基指出，4月24日并不是与希腊达成协议的正式截止期限，但该国的财政困难非常紧迫。

希腊财政部一位官员称，希腊及其国际贷款人的技术团队周六举行了电话会议，规划了未来几天的谈判日程。

东布洛夫斯基称，欧元区财长已经尽量展现灵活立场，但希腊现在也应做出更大努力。

东布洛夫斯基还指出，最近欧元兑美元急剧贬值，反映了欧洲央行(ECB)与美国联邦储备委员会(美联储/FED)货币政策立场的分歧。

他说，欧元兑美元仍然距离历史性低点“非常远”。东布洛夫斯基在执委会的职责包括管理欧元事务。(完)

(编译 张涛；审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。