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国际财经 | 2015年 6月 14日 星期日 14:56 BJT

希腊财长认为欧洲不希望希腊脱欧

路透伦敦6月13日 - 希腊财政部长瓦鲁法基斯周六表示，希腊认为欧洲各国最终不会让该国脱离欧元区，因希腊正努力与债权人达成现金换改革的协议。

希腊努力在6月底前达成协议，以获得2,400亿欧元金援的最后一笔资金，并避免该国脱离欧元区。

当被问及希腊是否有可能脱离欧元区时，瓦鲁法基斯对BBC表示，他认为欧洲任何一位官员都不希望看到那样的结果。

“我认为任何一位明智的欧洲官员或政治家都不会走上那条道路，”他对BBC第四电台的今日节目说。

当被问及欧盟及国际货币基金组织(IMF)是否在虚张声势时，瓦鲁法基斯称，“我希望他们是。”(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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