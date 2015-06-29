欧盟正式批准希腊实施资本管制 但要求尽快解除管制

路透布鲁塞尔6月29日 - 欧盟执委会周一批准希腊暂时实施资本管制，称希腊似乎有正当理由违反资本自由流动的欧盟法规以保护其银行业。

“在目前的状况下，希腊金融和银行体系的稳定超越了公众利益和公共政策，因此似乎有理由暂时实施资本管制，”欧盟金融服务执委希尔说。

“维护金融稳定对该国是主要和迫在眼前的挑战。尽管资本管制目前似乎是必要、适当的，但需要尽早解除资本自由流动的限制，这符合希腊经济、欧元区和欧盟单一市场的利益。”(完)

(编译 王洋；审校 李春喜)

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