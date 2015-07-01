焦点：欧盟“猎宴”旨在逼希腊就范 但也有引发逆反心理风险

路透布鲁塞尔/巴黎6月30日 - 欧盟官员和外交官表示，欧元区政府协同向希腊传递出一系列讯息，希望说服选民背离总理齐普拉斯，在周日的公投中对救助协议投出“支持”票。

然而这样做，欧盟执委会主席容克、德国总理默克尔和法国总统奥朗德也可能激起反对外国干预的逆反心理，因为希腊历史上从来不乏外国强权试图干涉该国的阴谋论。

欧盟的核心讯息是：周日的投票事关留在欧元区，还是恢复本币德拉克马(Drachma)；如果愿意，达成“慷慨”协议的大门仍然敞开；如果投票“反对”，将把希腊抛入黑暗难料的前途中；必要时，欧元区能够应付希腊退出。

周二意大利总理伦齐在自己表达相同的讯息时，向同僚发出警告，不要将这个问题变成个人的竞争。

“风险在于希腊公投变成了一场默克尔与齐普拉斯之间的较量。这将是错误的，正是雅典方面想要的结果， ”他对意大利商业报纸Il Sole 24 Ore表示。

“这是为什么我认为容克发起一场支持“赞成”票的选战是错误的。这不是对欧洲领导人的公投，这是对欧元与德拉克马的抉择。”

熟悉欧盟、德国和法国政府之间紧张磋商的官员称，欧元区领导人及其助手正密切协调各自的表态与行动。

“你会发现这是一场猎宴，”在巴黎参与协商的一位消息人士称。

“我们都试图向希腊清楚地表明，这与援助细节无关：而是关乎希腊在欧元区以及欧盟的未来，”布鲁塞尔的一位官员称。

**ECB也开始警告希腊可能退出欧元区**

虽然欧洲央行强调明确的政策指引，并坚持其货币政策和银行监管的职责，但也加入了官员们警告“希腊退出欧元区”风险的队伍。

迄今为止，欧洲央行一直都认为欧元区成员国身份是永久性的，不会存在成员国退出问题。

但负责外部关系的欧洲央行执委科尔在法国回声报周二刊发的采访稿中则抛弃了这一教条。

“希腊退出欧元区，迄今还是理论上的说法，但不幸的是不能再排除这种结果了，”他称，并补充道这是希腊决定停止援助谈判而举行公投所导致的。

欧元区一位财政部官员称，对外发出的信息都经过与其它国家相应官员的口头协商，只是没有落实在书面上而已。

该官员称，他们在努力阐明有关地缘政治后果的信息，“欧洲领导人的意图很明确，他们希望能就希腊问题继续谈判”。

容克周一向希腊开出最后提议，希望希腊民众在公投中对救助协议投下支持票。作为欧元缔造者之一，这在一定程度上也反映出他对欧元区保持完整的个人情结。

在1991年马斯特里赫特峰会同意设立欧元之前，这位卢森堡前总理就一直参与欧洲货币联盟事务。他与齐普拉斯面对面及通过电话进行了数小时的会谈。

他毫不掩饰自己的看法，认为齐普拉斯故意歪曲了债权人的提议，首先是向议会，然后又敦促民众在公投中对提议投出反对票。

“我召开新闻发布会并且通过你们向希腊民众传话的原因就在于：他们必须要了解事实的真相，”他在周一的新闻发布会上表示。

尽管欧盟主要领导人都采取胡萝卜加大棒的做法，但这其中还有一定区别，法国和欧盟执委会明显更倾向于胡萝卜引诱，而德国人则更偏爱大棒恫吓，默克尔本人尤其如此。

欧盟官员表示，每位领导人在协调传递欧盟讯息的时候，都不得不顾及国内政治压力。

同属中左派社会党的奥朗德和他的各位部长，需要安抚对希腊普遍持同情态度的法国左派。而默克尔则需要同德国保守党站在一起，他们中的许多人都认为希腊撒谎、欺诈、犯了错，理应被剔除出欧元区。

不过默克尔也明白，如果希腊拒绝达成协议并最终退出欧元区，那么默克尔自己就将处于被攻击的位置。她一直都小心翼翼的避免谈论希腊脱欧的风险，把这个问题留给她的部长和议员们去争论。

每位领导人发表的关键信息都可被自由讨论。如果希腊公投的答案是拒绝协议条款，其实没有什么法律途径来迫使希腊退出欧元区。

虽然市场反应表明，迄今为止危机尚未蔓延至其他脆弱的欧元区国家，但许多专家都以为，一个国家退出欧元区所带来的政治和经济破坏，可能要过更长时期才会显现。(完)

(编译 李春喜/许娜/刘秀红/高琦 审校 王丽鑫/孙茉莉/王兴亚/王颖)

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