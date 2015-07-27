焦点：债务难题或令希腊银行业继续冰冻数月之久

2015年7月20日在雅典排队等候National Bank开门的人们。 REUTERS/Ronen Zvulun

路透法兰克福/雅典7月26日 - 希腊官员认为，希腊银行业未来数月料将继续维持广泛的现金管制，直至欧洲方面的新救助资金到位并随之进行彻底的债务重组。

如何修复希腊银行业是一大难题。是应该由欧元区入股银行、先要求债券持有人甚至存款大户承担损失呢，还是应当由希腊自行承担修复费用、令其债台进一步升高？

寻找这个问题的答案，可能推迟就希腊的第三轮救助协议达成共识。谈判各方希望在数周内完成谈判。

时间拖得越长，希腊银行业的处境就越严峻。每周最多取现420欧元(460美元)的限制，正在遏制希腊经济以及借款人偿还贷款的能力。

“银行处于深度封冻状态，而经济状况越来越差，”一位官员称，指出未偿还贷款在稳步增加。

尽管希腊的资本管制程度可能会略微软化，例如周五开始放宽对企业向国外转账的管制，但这种现金“冰冻”状况短期内不太可能融化。

“最终当银行拥有了充足的资本后，你才能取消资本管制，”德国央行总裁魏德曼表示。该央行敦促欧洲央行减少对希腊银行业的资金支持，导致后者停业三周。

围绕资本管制的争论与改革争议之间存在千丝万缕的联系，事关希腊面对欧洲方面的管控是否能保留完整的主权，以及该国能否在债务负担日益沉重的情况下实现复苏。

而外界预计希腊银行业还需要250亿欧元资金，如果再加上这一笔，将导致该国债务负担更加沉重。而国际货币基金组织(IMF)原本已经认为希腊债务过高。

**德国要求大额储户承担损失**

希腊官员对国内经济的滑坡焦虑不安，希望外界向希腊银行业提供紧急资金。

但是德国等国家对此反应冷淡，并可能敦促让存款额高于10万欧元的账户或者债券持有人承担损失。

在希腊四大银行中，此类账户存款总规模超过200亿欧元，而这几家银行发行的债券规模仅有30亿欧元左右。

若强行让储户承担损失，将是有争议的做法，尤其是这些钱多数都是希腊小型企业持有，而非富有的个人。希腊政府一再否认有这样的计划。

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚也警告不要这样做，称决策层的一些同僚与他持同样看法。

但德国的立场不同，一些人不仅提议由银行债权人买单，而且还提出让ESM避免直接参与，迫使希腊人接受银行清算。

“希腊政府必须进行资本重组，这样才能在第三轮救助计划获得更多资金，”德国经济研究机构Institute for Economic Research主管Marcel Fratzscher表示。

“他们必须偿还贷款，但欧洲没有共担风险。他们必须对民间债权人自救，我认为可以这样做。”

为了避免遭遇这类指示，希腊正努力保有对本国银行业前途的自主权。若是更进一步让出控制权，可能得付出很高的代价。债券持有人因此深感不安。

塞浦路斯就是前例。塞浦路斯接受纾困时，岛上两大银行之一就关闭了。资本管制后来虽说有逐渐松绑，但仍持续了两年时间。

这位欧元区官员说，另一个选项就是由欧洲稳定机制(ESM)来直接重整希腊银行。

这个做法可能让ESM对希腊银行直接持股，拥有更大权利掌控这些银行的未来。

然而，这么做将让希腊更接近塞浦路斯模式。任何ESM直接援助的做法，都将要求银行的部分债权人甚至存款大户需率先承担亏损。

希腊方面，官员则希望救助资金不要附带这类条件。

“我们不知道ESM是否将采取直接管控，”一位希腊银行业高层说。“这将会是个谈判议题。”(完)

(编译 刘秀红/徐文焰/李爽/李婷仪 审校 张涛/杜明霞/白云)

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