欧元集团主席称第三轮救助将令希腊经济回到可持续之路

路透布鲁塞尔8月14日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，周五确认的救助协议将令希腊经济回到可持续之路。

在约六个小时的磋商后举行的简布会上，迪塞尔布洛姆称，他对国际货币基金组织(IMF)将参与救助希腊感到乐观。IMF需要评估改革，并对希腊债务的可持续性感到放心。

他表示，希腊救助的最后问题都得到了解决，希腊议会通过了立法行动，有助于重建信任。

迪塞尔布洛姆称，860亿欧元的金援将包括250亿欧元的银行业缓冲，将在今年稍晚的压力测试后评估银行业的资本需求。

他指出，即便没有债务名义减计，希腊债务也可能达到可持续性。欧元区准备考虑进一步措施，来确保希腊债务的可持续性。

他表示，对希腊的首批金援将在8月19日周三结束前释出。欧元集团声明称，首批金援规模达到260亿欧元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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