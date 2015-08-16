欧元区财长批准对希腊第三轮援助 争取IMF参与管理计划

路透布鲁塞尔/雅典8月14日 - 在希腊议会同意接受诸多严苛的条件后，欧元区财长最终同意最多向希腊贷款860亿欧元(955亿美元)。

在布鲁塞尔长达六个小时的谈判后，欧元区财长们在一份声明中称：“欧元集团认为，批准欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)金援所需的相关国家程序启动的必要条件都已到位。”

假设计划在下周得到德国和其他国家议会的最后批准，首批260亿欧元援助将在下周三获得ESM的批准。

这笔款项中，100亿欧元将被留作用于希腊银行业资本重组，130亿欧元将在周四转给希腊政府用于偿还即将到期的债务。

在希腊周二与欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)达成协议后，双方还需要解决一些问题。

这些问题包括让IMF继续参与新欧元区计划的监督，推迟响应IMF对减免希腊债务的呼吁直到10月评估完成。

IMF总裁拉加德在声明中称，IMF认为欧洲需要提供“大规模的”债务减免，作为对希腊改革的补充，使其财政走上可持续道路。

经过彻夜辩论后，希腊议会决定支持总理齐普拉斯，不过由于他近三分之一的支持者公然对他表示反对，齐普拉斯不得不依靠反对派的投票。支持者的反对迫使齐普拉斯考虑进行信任投票，而这可能为提前举行大选铺路。

IMF已敦促欧元区18国给予希腊债务减免，以帮助它重振受创的经济。

许多欧元区成员国政府已排除“减记”名义债务规模的可能性--这样减记违反当前欧元区规定--并质疑IMF对希腊需要减免多少债务的评估，称该组织过于悲观。

不过，欧元区强烈希望IMF密切参与到对希腊援助计划的管理中来。 欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，债权人将在10月就债务可持续性问题进行辩论，他还指出，IMF和欧元区在这个问题上的分歧正在缩小。(完)

(编译 白云; 审校 王丽鑫)

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