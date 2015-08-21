欧盟高级官员表示希腊提前举行大选不会影响对希援助

路透维也纳8月21日 - 欧盟一位高级官员周五称，在离欧盟向希腊发放新援助资金还有几个小时的时候，总理齐普拉斯要求提前举行选举，但这不会影响金援计划。

欧元工作小组主管Thomas Wieser被奥地利电台ORF问及选举是否会改变金援协议中的金额时回答：

“不会...这一步在预料之中，对很多人来说，这是希腊政府明确内部架构所必须要走的一步...10月我们将就进行可能的债务减免举行会议，（9月20日选举后）我们希望援助计划能实现进一步进展。”(完)