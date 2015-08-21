欧盟高级官员表示希腊提前举行大选不会影响对希援助

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透维也纳8月21日 - 欧盟一位高级官员周五称，在离欧盟向希腊发放新援助资金还有几个小时的时候，总理齐普拉斯要求提前举行选举，但这不会影响金援计划。
欧元工作小组主管Thomas Wieser被奥地利电台ORF问及选举是否会改变金援协议中的金额时回答：
“不会...这一步在预料之中，对很多人来说，这是希腊政府明确内部架构所必须要走的一步...10月我们将就进行可能的债务减免举行会议，（9月20日选举后）我们希望援助计划能实现进一步进展。”(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
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路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。